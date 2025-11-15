3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。発表の瞬間を捉えた写真を球団が公開し、デコピンへのキスが話題となっていたが、大谷の左手の位置に気づいたファンは「なんていい夫婦」とほっこりさせられている。

妻の真美子さんと愛犬デコピンとともに偉業の達成を喜んだ。大谷は受賞が発表されると、デコピンに熱烈キス。その際、真美子さんを抱き寄せるように左手を背中に添え、家族を丸ごと包み込むような構図になっていた。

ドジャース公式Xが実際の画像を公開。左手の位置は、気づいたネット上のファンの間で大きな話題を集めている。

「なんていい夫婦」

「うわあぁあ尊い！ もはや神々しい！」

「マジでこのままでCM作れる」

「真美子さまにもしっかりまわしている手がポイントです！」

「大谷さんの仕草ってさりげないけど、最高ですね」

「うわえええええ!!!?? 見落としてた、やべえ、背中に手回してたのか！」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



（THE ANSWER編集部）