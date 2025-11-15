生クリームとミルクのおいしさを存分に楽しめる！ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」
ブルボンから、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」が登場！
2025年11月18日(火)より、期間限定で新発売されます。
ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味が特長の生チョコレートです。
ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」
価格：オープンプライス
発売日：2025年11月18日(火) 全国発売
内容量：45g(4個×2パック)
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります
冬しか味わえない、とっておきのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」
濃厚な味わいながらもすっきりとした後味に仕立てられています。
なめらかなくちどけと、生クリームとミルクのおいしさを存分に楽しめます☆
ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 生クリームとミルクのおいしさを存分に楽しめる！ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」 appeared first on Dtimes.