ブルボンから、まったりとろける食感と生クリームのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」が登場！

2025年11月18日(火)より、期間限定で新発売されます。

ミルクのまろやかな甘さを感じる、濃厚ながらもすっきりとした後味が特長の生チョコレートです。

ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」

価格：オープンプライス

発売日：2025年11月18日(火) 全国発売

内容量：45g(4個×2パック)

販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

※一部コンビニエンスストアにて取り扱いがあります

冬しか味わえない、とっておきのおいしさが楽しめる「生チョコレート濃厚ミルク」

濃厚な味わいながらもすっきりとした後味に仕立てられています。

なめらかなくちどけと、生クリームとミルクのおいしさを存分に楽しめます☆

ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生クリームとミルクのおいしさを存分に楽しめる！ブルボン「生チョコレート濃厚ミルク」 appeared first on Dtimes.