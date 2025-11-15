ロシアに派兵された北朝鮮軍が最前線で地雷を除去する写真が公開された。北朝鮮兵士は作業に投入される前、ひざをついて北朝鮮国旗に頬をつける儀式を見せたりもした。

ロシア国防省機関紙は14日（現地時間）、北朝鮮の工兵がクルスク州で地雷除去作業をしていると報じた。この地域は昨年8月にウクライナ軍が占領した後、今年上半期にロシアが取り戻したところだ。ウクライナは多くの爆発物を埋設して去ったという。

公開された映像と写真を見ると、北朝鮮の兵士らは現場に移動する車の中で金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長を称賛する歌を歌った。派兵が伝えられた当時に見られた、あどけない顔の若者たちだ。

本格的な作業の前、ひざをついて北朝鮮の国旗に頬を付けたりもした。北朝鮮に敬意を表する行為とみられる。北朝鮮軍は保護装具と靴を着用して林の中に入り、地雷を発見すれば赤い旗を立てて位置を表示した。

ロシア当局は北朝鮮軍に事前訓練を行った。この過程で北朝鮮軍はウクライナ軍が使用した北大西洋条約機構（NATO）の対戦車・対人地雷、クラスター爆弾など各種弾薬を経験したという。あるロシア指揮官は「これまで北朝鮮の工兵は大量の爆発危険物を発見して無力化した。彼らは責任感を持って取り組んでいる」と伝えた。

ロシア大統領府のペスコフ報道官はこの日のブリーフィングで「北朝鮮の友人の利他的で英雄的な支援に深く感謝する」とし「彼らの支援を絶対に忘れない」と述べた。