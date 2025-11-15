韓国サッカーが孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）と趙圭誠（チョ・ギュソン、27、ミッティラン）のゴールで「世界76位」ボリビアに辛勝した。

国際サッカー連盟（FIFA）ランキング22位の韓国代表は14日、大田（テジョン）ワールドカップ（W杯）競技場で行われた評価試合でボリビア代表（76位）に2−0で勝利した。苦戦しながら前半を0−0で終えた韓国は、後半12分に孫興慜がFK先制ゴールを、後半43分に趙圭誠（チョ・ギュソン）が追加ゴールを決めて勝利をつかんだ。

孫興慜は芸術的なFK1発で試合の流れを変えた。ひざのけがから復帰して1年8カ月ぶりに太極マークを付けた趙圭誠が執念の復帰ゴールを決めた。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表は欧州組を含む精鋭メンバーで臨んだ最近の5試合で3勝1敗1分けとなった。ボリビア代表との対戦成績も2勝2分けで優勢を維持した。

6月の北中米W杯アジア3次予選を終えた後、守備強化のために3バック（3−4−2−1）を維持してきた洪明甫監督は4カ月ぶりに4バック（4−2−3−1）に転換した。W杯本大会で必ず勝利をつかむべき試合を想定し、ボリビアを相手にラインを上げて攻撃の数を増やした。

前半11分、孫興慜のCKを李在成（イ・ジェソン、マインツ）がダイビングヘッドで合わせたが、GKの好セーブに阻まれた。この場面を除いて前半はボリビアに苦戦する場面が目立った。

ボリビアは北中米W杯南米予選7位で大陸間プレーオフ（PO）に進出しているチーム。9月に海抜4100メートルのホーム球場（エルアルト競技場）でブラジルに1−0で勝利したが、アウェーの9試合では8敗した。さらに今回のボリビア代表からは所属チームの事情などで5人の主軸選手が抜けている。

前半戦は4−2−3−1フォーメーションで、けがで抜けた「中盤司令塔」黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）の空白が感じられた。李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）が中に入ると、金鎮圭（キム・ジンギュ、全北）の役割が制限的になり、元斗才（ウォン・ドゥジェ、ホール・ファカン）も試合に大きく関与できなかった。孫興慜も前方に孤立した。

後半8分、金玟哉（キム・ミンジェ、バイエルン、ミュンヘン）のバックパスがGK金承奎（キム・スンギュ、FC東京）と呼吸が合わずCKを許した。後半12分、黄喜燦（ファン・ヒチャン、ウルヴァーハンプトン）がFKを獲得した後、孫興慜が芸術的なFK先制ゴールを決めた。ペナルティエリア左側から孫興慜の右足FKが美しい軌跡を描いてゴールネット左隈に刺さった。5人が立つ相手選手の壁とGKのジャンプを無力化した。孫興慜はAマッチ54得点目で、車範根（チャ・ボムグン）の韓国代表Aマッチ最多得点（58得点）に4点差に迫った。

後半15分にはフェルナンド・ナバにミドルシュートを許し、GK金承奎（キム・スンギュ）がかろうじて防いだ。後半31分、ひざの手術のため1年8カ月ぶりに太極マークを付けた趙圭誠が交代で投入された。後半43分、右サイドからのクロスに趙圭誠が競り勝ってボールを確保し、倒れながら左足でボールを蹴り込んだ。昨年1月のサウジアラビアとのアジアカップ16強戦以来の代表チームでのゴールだ。

趙圭誠は昨年5月、ひざの手術を受けた後、合併症のため2024−25シーズンをまるごと棒に振った。体重が14キロも減り、一日に鎮痛剤を3、4回使用しながらも国家代表の夢をあきらめなかった。苦痛のリハビリ生活を終えて8月に所属チームに復帰した趙圭誠はその後4得点し、今回20カ月ぶりに代表チームに戻ってきた。Aマッチ40試合目で10得点に到達した。

試合後、孫興慜は「FKでも何でもチームの力になれれば役割は関係ない。（李）在成が（センチュリークラブAマッチ100試合の）祝いを受ける日に得点できてよかった。コースを考えて蹴ったが、運よくゴール隅に入った」と語った。

韓国は結果的に勝利をつかみ、「ポット2」入りに青信号がついた。韓国は14日のガーナ代表との評価試合を終えた後、11月のFIFAランキングが発表される。このランキングに基づき来月6日に行われる北中米W杯本大会組み合わせ抽選のポットが決まる。ポットが低いほど強いチームを避ける確率が高くなるだけに、現在22位の韓国はポット2のマジノ線となる23位内に必ず入らなければいけない。

先月14日のパラグアイとの評価試合では6万6000人収容のソウルW杯競技場を訪れたファンは2万2206人にすぎなかったが、この日、4万1000人収容の大田（テジョン）W杯競技場には3万3852人が入った。一方、日本代表はこの日、ホームで行われた評価試合でガーナ代表に2−0で完勝した。