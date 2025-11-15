韓国の6人組女性グループ・STAYC（ステイシー）のメンバー・シウン（24）の実父で歌手のパク・ナムジョン（59）が、喫煙に対する独自の価値観を明かし、話題となっている。



【写真】 親子で登場したSTAYCのシウンとパク・ナムジョン

10月15日、YouTubeチャンネル「上水洞（サンスドン）作業室」に、パク・ナムジョンが娘のシウンとともに出演し、健康管理や生活習慣について率直なトークを繰り広げた。



パク・ナムジョンは、「タバコを吸う日を決めている。毎週水曜の午後」と、自分なりの方法で喫煙のペースを管理していることを説明。「他の人はどう思うか分からないけど、タバコは人生において必需品だと思う」「雑念を取り去るために、管理する意味で時々吸う」と、自身の考えを語った。



さらに驚くことに、娘であるシウンの喫煙に対しても、オープンな態度だという。「もし娘が吸うと言ったら、勧めはしないけど止めもしない」「ストレスが溜まって、爆発してしまう方がよくない。自分の生活の役に立つなら止めない」と話した。



喫煙に対する父親のオープンな姿勢に、シウンは「子どもの頃から、父は『酒もタバコも家でやれ』と言っていた」と、父親の独特の教育方針を告白。その上で「でも私は喫煙するつもりはない」と、自身の姿勢をきっぱりと示していた。



（よろず～ニュース特約・moca）