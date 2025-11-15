ＭＬＢ公式サイトは１４日（日本時間１５日）、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たし、来季は３連覇を狙うドジャースに関する「５つの課題」について特集した。

同公式サイトでドジャース番を務めるＳ・チェン記者がまとめたもので、ブルペン陣の整備、若手有望株ラッシングの扱い、外野手はもう１人必要か、トッププロスペクトはいつ昇格するか、とともに挙げられたのが「豊富な先発投手陣をどのように使いこなすか」だった。

ド軍は２５年シーズン終盤を６人ローテで回し、来季も先発は６人となる見込みだ。その中で通算２２３勝左腕のカーショーは今季限りで引退。ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸、来季は二刀流“完全復活”の大谷翔平、スネル、グラスノーの４人は確定しており、残り２枠を今季終盤のローテを守ったシーハン、ポストシーズンでは守護神として躍動した佐々木朗希らで争うことになる。今季は故障で全休したストーン、ライアンもおり、競争は必至となっている。

チェン記者は「メジャーの先発投手は非常に価値が高いため、（メジャー登録の）４０人枠にいて役割が不確実な投手はトレードの駒になる可能性がある。とはいえ、過去２年の故障続きの状況を考えると、ドジャースは投手陣の厚みを必要としてきた。また、先発に入れない投手をリリーフに回す案もブルペン強化につながるため選択肢となる」とした。

メジャー２年目となる朗希はローテの座を取り返すことができるか。また、西武からポスティング申請予定の今井達也の獲得はあるのか。来季もドジャースから目が離せない。