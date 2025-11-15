阪神は１５日、元西武の元山飛優内野手を獲得したことを発表した。年俸は推定１２００万円（推定）。

内野の全ポジションを守れる大阪出身の２６歳。通算５年間で２１４試合に出場し、打率２割２厘、５本塁打、３４打点。昨季は４９試合に出場し打率１割５分３厘、０本塁打、５打点で西武から戦力外通告を受けていた。

この日は兵庫・西宮の球団事務所で入団会見を行い「ライオンズを戦力外になって、阪神タイガースに拾っていただけた。しっかりと頑張ろうという気持ちです」と決意表明した。「小さい時は金本さんのものまねをしていました。関西の野球少年は当たり前に阪神を見て、そこに自分が入れる不思議な感覚。しっかりと準備して、大勢のファンの前でプレーできる喜びを味わえるように」と心待ち。アピールポイントには守備を挙げ「しっかり守備だったり、チームプレーに徹して、アピールしていきたい」と意気込んだ。

中野は東北福祉大の２学年先輩にあたる。「きのう（１４日）『よろしくお願いします』とＬＩＮＥ入れましたが、無視ですね（笑）。きょう（１５日）会ってあいさつして『頑張ろう』と声をかけてもらいました」と笑顔で明かし「大学時代も二遊間でやっていた。またしっかり甲子園でできるように僕が頑張らないといけないなと思います」と二遊間再結成を目標に掲げた。

竹内副本部長は「内野ならどこでも守れるというところが強み。まずは守備からということになると思いますけども、バッティングも単打だけじゃなくて、長打も打てる。犠打だとかそういう細かいプレーもできる選手だと思っております」と語った。