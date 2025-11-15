お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）が15日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の伊達みきお（51）とともに生出演。当時の彼女とのちゃんこ鍋デートでの騒動を明かした。

2人はちゃんこ鍋トークで盛り上がっていた。富澤は「俺は魚介が駄目だから、カニは違うのよ。タラとかさ」と切り出し、昔付き合いたての彼女とちゃんこ鍋デートをした過去について言及。事前に携帯やネットで調べることができず、入った店はタラのちゃんこ鍋が名物だったという。

白身魚のフライは好きだが「それしかなかった。俺、食えないから。ちゃんこ鍋のタラは香りが強くて駄目なんですよ」と説明。「タラのちゃんこ鍋しかないとなると、俺食えないから（彼女に）食べてって。タラ、全部食べさせた」と語った上で「（駅まで）送っていった後、連絡取れなくなって。彼女と何日も」と明かした。

「付き合って間もなかった。そんなに断れなくて頑張って食べてたら、駅のホームで倒れたと。救急車で。気持ち悪くなっちゃって」と説明。その後も連絡を取れなかったといい「俺、振られた？と。何日後に連絡取れて。あの後倒れちゃってと。それが今の奥さんですね」と明かし、豪快に笑った。それ以来、妻は当時の記憶がよみがえり「ちゃんこ鍋NG」となっているという。