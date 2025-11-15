¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¤«¤é29Ç¯¡¢¥Ê¥ª¥ß¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ëà55ºÐ¤Î¸½Ìò¥¦¥©¡¼¥¯»Ñá¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×
Æ²¡¹¤Î¥â¥Ç¥ë¥¦¥©¡¼¥¯¤òÈäÏª
¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëà¸µÁÄ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ëá¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösacai¡×¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥ª¥ß¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë(55)¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ìà°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ç²ñ¾ì¤ò¥¦¥©¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖThe woman that never ages(Ç¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤½÷À) ¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Ê¥ª¥ß¤Ï1988Ç¯¤Ë¹õ¿Í¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥êÈÇ¡Ö¥ô¥©¡¼¥°¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ëá¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£96Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¡£