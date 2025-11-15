¡Ö¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡Ä²¿¤Ç»ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÅÄÃæÈþº´»Òà¼ã¤Æü¤Î²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿á¾Ò²ð¡Ä¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¡ÖÀµÊ¿¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÀµÊ¿¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È»ä¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþº´»Ò¤¬ºòÇ¯11·î14Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó(µýÇ¯75)¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÄÉÅéÊ¸¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó½ÄÃÇ ¤³¤³¤íÎ¹¡×(NHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¤Î¡ÖÎ¹¿Í¡×¤ò²ÐÌî¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÄÃæ¡£¡Ö²ÐÌîÀµÊ¿ÍÍ¡£¤¢¤ì¤«¤é°ìÇ¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢²ÐÌî¤µ¤ó¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼ã¤¤º¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ç»ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¡Ø¤³¤³¤íÎ¹¡Ù¤ÏÀµÊ¿¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆü¤´¤È¤Ë»×¤¦¤³¤È¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀµÊ¿¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡£»Ä¤¹¤Ï¼¢²ì¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡£ÀµÊ¿¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È»ä¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¡ªÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¡ÖÀµÊ¿¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþº´»Ò¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ÈÀ¿°Õ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËè²ó¤ª¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¤ÏÀµÊ¿¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£