＜中間速報＞金子駆大が単独首位キープ 昨年覇者の石川遼は伸ばせず
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 3日目◇15日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、23歳の金子駆大がトータル13アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】大谷翔平と石川遼の共通点はグローブの向き？
3打差2位に堀川未来夢。4打差3位にイ・サンヒ（韓国）、5打差4位タイには比嘉一貴、小平智、古川龍之介が続いている。プロデビュー戦の中野麟太朗（早大4年）はトータル1オーバー・45位タイ。昨年覇者の石川遼は9ホール消化時点で1つ落とし、トータル4オーバー・58位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
