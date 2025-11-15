アメリカのトランプ大統領はかつて自らを熱狂的に支えるMAGA派として知られた共和党のグリーン下院議員が、最近、トランプ氏に批判的な発信を繰り返していることを受け、グリーン議員の支持をとりやめると表明しました。

トランプ大統領

「彼女（グリーン下院議員）は私とはまったく違う考えを持っている。この1、2か月で彼女に何かが起こり、政治的に変化したと思う。彼女の選挙区の有権者は満足しないだろう」

トランプ大統領は14日、このように報道陣に対して述べた後にSNSに投稿し、「ジョージア州選出のグリーン下院議員への支持と推薦を撤回する」と表明しました。

共和党のグリーン下院議員は、トランプ氏を熱狂的に支持するMAGA派として知られていましたが、最近はトランプ氏が外交に時間を取られすぎているとして「国内問題に注力すべきだ」と批判したほか、トランプ政権が慎重な姿勢を示している富豪のエプスタイン元被告の情報公開について、一段の情報公開を進めるよう訴えるなどしていました。

トランプ氏はグリーン議員のこうした行動について、「文句、文句、文句ばかりだ！」としたほか、「彼女は極左に転向した」などと決めつけて強く批判。

そのうえで、来年11月の中間選挙に向けて南部ジョージア州のグリーン議員の選挙区で、「素晴らしい保守派の人々が対抗馬を擁立しようとしている」と明らかにしたうえで、「適切な人物が立候補すれば、私の完全で揺るぎない支持を得るだろう」と書き込みました。