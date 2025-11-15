◇NBA スパーズ108ー109ウォリアーズ（2025年11月14日 フロスト・バンク・センター）

NBAスパーズは、14日（日本時間15日）に本拠地でウォリアーズと対戦。第3Qにビクター・ウェンバンヤマがセルフアリウープダンクを叩き込むスーパープレーを見せた。

この日は「NBAカップ」2戦目でウォリアーズと激突したスパーズ。スタメン出場の“怪物”ウェンバンヤマが第3Qに衝撃を与えた。

50―51と接戦だった第3Q残り10分22秒。ドリブルをしながら侵入したウェンバンヤマは、右エルボー付近でシュートフェイクからボールをボードにわざと当てた。そのままセルフアリウープダンクを叩き込んだ。スーパープレーに会場も騒然。ウォリアーズの“エース”ステフィン・カリーも笑うしかなかった。

衝撃プレーにネットでも「流石にチート」「理不尽すぎる」「NBAを破壊してる」「意味わからん笑」「格が違うとかのレベルじゃないw」「規格外です」の驚がくの声が多く上がった。

しかしチームはカリーに49得点を奪われるなど接戦を落とした。