【NBA】ウェンバンヤマ“衝撃”セルフアリウープダンク！ネット驚がく「流石にチート」「理不尽すぎる」
◇NBA スパーズ108ー109ウォリアーズ（2025年11月14日 フロスト・バンク・センター）
NBAスパーズは、14日（日本時間15日）に本拠地でウォリアーズと対戦。第3Qにビクター・ウェンバンヤマがセルフアリウープダンクを叩き込むスーパープレーを見せた。
この日は「NBAカップ」2戦目でウォリアーズと激突したスパーズ。スタメン出場の“怪物”ウェンバンヤマが第3Qに衝撃を与えた。
50―51と接戦だった第3Q残り10分22秒。ドリブルをしながら侵入したウェンバンヤマは、右エルボー付近でシュートフェイクからボールをボードにわざと当てた。そのままセルフアリウープダンクを叩き込んだ。スーパープレーに会場も騒然。ウォリアーズの“エース”ステフィン・カリーも笑うしかなかった。
衝撃プレーにネットでも「流石にチート」「理不尽すぎる」「NBAを破壊してる」「意味わからん笑」「格が違うとかのレベルじゃないw」「規格外です」の驚がくの声が多く上がった。
しかしチームはカリーに49得点を奪われるなど接戦を落とした。