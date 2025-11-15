2025年11月12日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、欧州がコストをかけて温室効果ガス排出削減に取り組むことで、中国の「グリーンビジネス」を通じた金もうけを助長しているというドイツ紙の報道を紹介した。

記事が紹介したのは、ドイツ紙ベルリン・ツァイトゥングが発表した評論。評論は、欧州の温室効果ガス排出削減努力が、結果的に中国の利益になっているのではないかという疑問を呈している。

まず、EUが野心的な排出削減目標を掲げ、温室効果ガス排出量を削減しつつ経済成長を両立させてきた一方で、近ごろでは厳しすぎる削減目標によってドイツなどの主要国を中心とした景気後退に対する懸念や、ドイツの自動車工業など重要な基幹産業の業績低下と雇用喪失といった打撃を引き起こしていると指摘。気候変動政策を進めることにより、ドイツの「脱工業化」プロセスが始まるという皮肉な結果を招いていると論じた。

また、再生可能エネルギーへの移行やロシア産エネルギーへの依存脱却の過程で、電力価格が急激に高騰して生活コスト全体を押し上げているほか、ドイツの食料価格が大きく上昇するなどインフレが加速し、その影響が消費者にも波及していると伝えた。さらに、二酸化炭素排出削減を目的として企業に課している炭素排出費用（カーボンフィー）についても、そのコストが企業努力のみで吸収できず、価格転嫁という形で消費者に押し付けられていることにも言及した。

その一方で、世界最大の二酸化炭素排出国である中国については排出削減の公約を果たしていないばかりか、二酸化炭素排出量を増やし続けていると指摘し、「欧州が努力する横で、ある国はひそかに喜んでいる」とやゆした。

また、中国は国内で排出量を増加させながら、世界的にはグリーン技術市場で支配的な地位を確立していると紹介。再生可能エネルギー分野で大規模な投資を行っており、世界の太陽光発電モジュール、電池、およびその他のグリーン技術製品の市場において70％を超えるシェアを獲得しており「自国産業を犠牲にしてまで排出削減に取り組む欧州を尻目に、中国は気候保護戦略を利用して莫大な利益を得ている」と評した。

記事は、欧州が長年依存していたロシアのエネルギーから脱却しつつあるものの「高騰するエネルギーコストと家計負担という代償を払いながら、中国のグリーン技術製品への依存」という新たな問題を抱えつつあることを指摘している。（編集・翻訳/川尻）