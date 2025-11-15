小西遼生、『ゴジュウジャー』に出演 デカレッドにエンゲージ 『牙狼〈GARO〉』冴島鋼牙役でおなじみ ファンもびっくり「ザルバじゃない指輪で変身！」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第38話「ジャッジメント・リングハンター」のゲストが解禁となった。
【写真】公開された『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」の場面写真
クオン（カルマ）は、なぜリングハンターになったのか？クオンの前に、その謎を知る男・巌紅葉が現れた。クオンにとって紅葉は、幼いころにノーワンワールドで自分と吠（冬野心央）の面倒を見てくれた恩人だ。指輪の戦士になった紅葉と、クオンは指輪をかけて激しく戦う…。
そんなクオンと紅葉の戦いに遭遇したゴジュウジャーは、突然現れたリボン（声：伊瀬茉莉也）におそわれる。リボンは、ゴジュウジャーと紅葉だけでなく、なんとクオンまで謎の牢獄に閉じ込めた！ゴジュウジャーとクオンは、脱出するために協力することになり…？
巌紅葉を演じるのは俳優の小西遼生。Xで小西は、出演を告知すると共に「ぜひご覧ください！」と呼びかけていた。また、小西は『牙狼〈GARO〉』主演・冴島鋼牙で知られており、ファンは「これは大事件や」「ザルバじゃない指輪で変身！」「牙狼とゴジュウウルフのコラボ」と大きな話題になっていた。
【写真】公開された『ゴジュウジャー』第38話「ジャッジメント・リングハンター」の場面写真
クオン（カルマ）は、なぜリングハンターになったのか？クオンの前に、その謎を知る男・巌紅葉が現れた。クオンにとって紅葉は、幼いころにノーワンワールドで自分と吠（冬野心央）の面倒を見てくれた恩人だ。指輪の戦士になった紅葉と、クオンは指輪をかけて激しく戦う…。
巌紅葉を演じるのは俳優の小西遼生。Xで小西は、出演を告知すると共に「ぜひご覧ください！」と呼びかけていた。また、小西は『牙狼〈GARO〉』主演・冴島鋼牙で知られており、ファンは「これは大事件や」「ザルバじゃない指輪で変身！」「牙狼とゴジュウウルフのコラボ」と大きな話題になっていた。