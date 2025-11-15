国道９号沿いの道の駅「ゆうひパーク三隅」（島根県浜田市三隅町）に、ツーリングを楽しむライダーが立ち寄る「オートバイ神社」が完成した。

山陰道の整備が進んだことで国道９号の通行量の減少が見込まれる中、オートバイ神社の設置でゆうひパーク三隅がライダーたちの「聖地」となることを目指す。（桃田純平）

ゆうひパーク三隅は２０２１年４月に改装オープン。裏庭からは、日本海と海岸沿いを走るＪＲ山陰線が見える絶景スポットだ。また、施設の壁面などにカラフルなアートを描き、「日本一ＰＯＰでアートな道の駅」を目指している。

ただ、山陰道の「三隅・益田道路」（１５・２キロ）が２５年度中に開通予定で、開通後は国道９号沿いのゆうひパーク三隅に立ち寄る人の減少が見込まれている。今後もより多くの人に訪れてもらうために、道の駅の指定管理者で運送業「橋本商店」（浜田市）が、約２年前から「オートバイ神社」の構想を温めてきた。

「オートバイ神社」は、宗教施設ではなく、ライダーのランドマークで、地域活性化につなげる目的で日本二輪車文化協会（東京都）が認定。同協会によると、全国に約７０か所ある。

ゆうひパーク三隅のオートバイ神社はステンレス製のモニュメント（高さ１３５センチ、幅９０センチ、奥行き５０センチ）で、夕日や海、オートバイのタイヤのデザインが施されている。「ご神体」として、耐久性に優れたホンダのバイク「スーパーカブ」のエンジン部品「シリンダーヘッド」を納めており、「長く、強く、愛される場所になってほしい」という願いを込めた。

１０日に完成式が行われ、橋本商店の橋本隆幸社長が「ライダーにとってツーリングは心の解放であり、人生を豊かにする大切な時間。その時間が安全で楽しいものであるように、ここをライダーの聖地として守り、育てていきたい」とあいさつした。その後、神職による鎮座祭と交通安全祈願が営まれた。

ゆうひパーク三隅の山本晴代マネジャーは、ライダーらが集う「今井二輪神社」（江津市桜江町）や「金城オートバイ神社」（浜田市金城町）と連携した企画を練っているとし、「道の駅が目的地となるように今後も努力し、三隅や浜田を盛り上げたい」と話していた。