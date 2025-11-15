サッカー・女子アジアチャンピオンズリーグのグループリーグを戦っている日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF3村松智子選手が現地ミャンマーでリモート取材に応じました。

初戦のネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）に4-0、2戦目のISPE（ミャンマー）に1-0の勝利を収めたベレーザ。2戦目でFW25ダネル タン選手の決勝点で見せたゴールパフォーマンスについて聞かれると、「前日ぐらいにダネルにゴールパフォーマンスしようって言われました。自分が（大好きな）ライオンキングのダンスを試合前に踊ってるのを知ってて、それをダネルにやろうって言われました。どっちが決めてもライオンキング『早く王様になりたい』のダンスをやるつもりでした」と笑顔を見せました。ここ数日のチームについては、「（試合翌日の）昨日は完全にオフでした。トレーニングする人だったり、プールでリカバリーだったり、それぞれがリラックスして過ごせました。おかげで今日もすごくいいコンディションで練習に臨めました」と語りました。

グループリーグ最終戦で対戦する水原FC（韓国）については、ベレーザに在籍していた西川彩華選手を警戒していると明かしました。「西川選手には、ほとんどの選手が特徴を知られていると思います。そこは結構嫌ですね。ベレーザにいた時はセンターバックで一緒にやること多かったんですけど、水原ではボランチをやってて、アタッキングサードに出すパスだったり、スルーパスだったりというのが新鮮でした。すごく対人が強くて相手に抜かれない印象があるので、球際のところが大事になってくると思います。この2試合無失点なので、ディフェンスとしてはこのままクリーンシートでいきたいですね」

ベレーザのグループリーグ最終戦は水原FC（韓国）との対戦。その模様はCS放送日テレジータスで11月15日(土)17:15から生中継されます。