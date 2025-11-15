40・50代「着膨れ気になる」→ 解決！【ユニクロ】秋冬の1軍♡「スッキリ見えトップス」
厚手のコートやセーターを着る頻度が高くなる秋冬。モコモコして着膨れ感が気になる……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、Vネックやリブ編みデザインで、スッキリと着こなせそうな【ユニクロ】のトップス。おしゃれ見えもスタイルアップも狙えるセーターやカーディガンは、秋冬コーデの一軍になるかも……！
Vネックで着膨れ見えを回避できるサマ見えセーター
【ユニクロ】「フラッフィVネックセーター」\1,990（税込・セール価格）
ふっくらとした厚みのある生地ながら、顔まわりがシャープに見えそうなVネックデザインでスッキリとした印象に。タートルネックのトップスやシャツを合わせた、レイヤードコーデを楽しめるのも魅力。ざっくりとした編み地やドロップショルダーがこなれ感を演出。サラッと一枚着るだけでサマ見えしそうなセーターは、秋冬コーデの即戦力になりそうです。
メリハリ感アップを狙えるショート丈カーデ
【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」\3,990（税込）
Vネックと切り替えのリブ編みでメリハリ感アップ。腰まわりがもたつきにくいショート丈も、着膨れ見え回避に一役買ってくれそう。存在感のあるボタンやサイドポケットが、コーデのいいアクセントに。「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」（公式オンラインストアより）とのことなので、着心地の良さも期待できます。
オンオフ使える上品見えカーデ
【ユニクロ】「メリノリブクルーネックショートカーディガン」\3,990（税込）
体のラインを拾いにくいのに、スッキリと着こなせそうなワイドリブが特徴。公式オンラインストアで、「プルオーバーとしてもカーディガンとしても着られる」と紹介されているように、着回し力の高さも魅力的。上品に着こなせそうなクルーネックタイプなので、オンにもオフにも重宝しそうです。
カバッと着てサマ見えするポロセーター
【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）
美しいデコルテを演出できそうなスキッパーネックデザインが特徴。スッキリと着こなせて小顔効果も期待できるセーター。レーヨンブレンド素材の落ち感が上品見え。襟付きデザインできちんと感もプラスできるため、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i