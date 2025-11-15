ブルージェイズがライセル・イグレシアス投手（35＝ブレーブスをFA）の移籍先有力候補に挙がっていると14日（日本時間15日）、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

イグレシアスは2021年から2022年途中までエンゼルスに在籍し、大谷翔平のチームメートとしてプレー。エンゼルス時代には通算50セーブ、防御率3・07を記録した。エ軍4年総額5800万ドルの契約を結んでいたが、2022年シーズン序盤にチームが低迷した影響で、数カ月後にブレーブスへトレードされた。その後の3年半は同球団でクローザーを務め、安定した成績を残した。

2025年シーズンは序盤こそ不振だったものの、6月以降に見事な立て直しを見せ、最終的に29セーブ、防御率3.21、三振率27.4％、四球率6％、被本塁打率1.07と、いずれもキャリア平均に近い数字でシーズンを終えた。

イグレシアスをめぐってはドジャースも興味を示していると米メディアが報じている。

また、ブルージェイズは今FA市場の目玉の一人であるクローザー、エドウィン・ディアス（メッツをFA）の獲得に動いているとも報じられている。