お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が15日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。全国で相次ぐクマ被害をめぐり、秋田県の現状を報告した。

伊達は「昨日（14日）熱海の方にロケ行ってまして。熱海のロケ先で偶然、秋田の方とお会いしたんですよ。秋田。今、クマの被害が出てて、その地域の方。役場の方なんじゃないかな、何かの会議で来てて」と切り出した。

「話しかけられて。『大変ですね、クマね』っていろいろ聞いていたら、やっぱり今年はすごくクマの餌となるブナの実が不作で。去年は豊作だったんだって。去年はクマが2頭ぐらい子供を産んでるらしいんです」と説明。相方の富澤から「普段は？」と聞かれ、伊達は「普段は1頭しか生まない。（昨年は）2頭生んだクマが結構いたらしくて、クマが増えていますと」と返答した。

伊達は続けて「多分、今年は餌が少ないので子どもを産めないクマもたくさんいるらしいのよ。ここからは減ると思いますけどね、みたいな。来年はブナの実もできるから人里に下りてくる被害は減ると思いますけどね、と秋田の方は言ってました」と語った。