◇バドミントン 熊本マスターズジャパン2025 (11日〜16日、熊本県立体育館)

バドミントンの熊本マスターズの大会5日目が15日に開催。女子ダブルスの準決勝が行われ、福島由紀・松本麻佑ペアがマレーシアの強豪タン・パーリーとティナ・ムラリタランペアとの熱戦の末、敗退しました。

福島・松本ペアは第1ゲームで16オールからポイントリードし優位に進めるも、終盤に追いつかれ24-22で落とします。第2ゲーム目では、リードを許すなか追いすがりますが、最後は23-21と競り負けました。

福島選手は試合を振り返り「1ゲーム目に頑張りたいなと思っていて、けっこういい形で点数を重ねることができていたんですけど、追いつかれる場面がすごくもったいなかった。そこで相手が勢いづいたかなと思う。でも最後、2ゲーム目、点数が離されてから何点か取りましたけど、少しでも長くお客さんにみてもらえるようにと思いながらやっていたので、追いついて逆転できればと思ったんですけど、ちょっと欲が出たかなと思います」と語りました。

松本選手は、この強豪との試合に臨むあたっては「いつも1ゲーム目の出だしでけっこう離されてしまって、ちょっと追いつけない点数になってしまってというのが最近の戦いで多かったので、今回はなるべく離されないようにということで、リードをけっこう取ることができたんですけど、終盤で自分が簡単なミスをしてしまって、そこがもったいなかったなと思います」と述べました。

準決勝もう1試合は、岩永鈴・中西貴映ペアが出場。韓国ペアに勝利し、決勝進出を決めています。