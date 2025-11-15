ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê´´Éô¤¬À¯¸¢¤È²ñ¹ç¤Ø¡¢³ËÇúÈ¯¼Â¸³¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¿Ê¸À¡¡CNN EXCLUSIVE¡¡
¡ÊCNN¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦³Ë´ØÏ¢Åö¶É¤Î´´Éô¤¬¶á¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ä¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤È²ñ¹ç¤ò»ý¤Ä·×²è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë³ËÊ¼´ï¼Â¸³¤ÎºÆ³«¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú2¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Î¥é¥¤¥ÈÄ¹´±¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê³Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNNSA¡Ë¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÄ¹´±¡¢¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤ÎÅö¶É¼Ô¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Àè·î¼¨º¶¤·¤¿ÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦³ËÃÆÆ¬¼Â¸³¤Ï»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£2¿Í¤Ïµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤¿¤áÆ¿Ì¾¤Ç¤Î·ÇºÜ¤òµá¤á¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï10·î¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¼Â¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ§¤Þ¤¨¡×¹ñËÉÁí¾Ê¤Ë³ËÊ¼´ï¼Â¸³¤Î³«»Ï¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÇúÃÆ¤ÎÀ½Â¤¤È»î¸³¡¢³ËÊ¼´ïÈ÷Ãß¤Î°Ý»ý¤òÃ´¤¦Ï¢Ë®µ¡´Ø¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê»±²¼¤ÎNNSA¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï13Æü¡¢¡ÖÂ¾¹ñ¤Î¼Â¸³·×²è¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÁè¾Ê¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ËÆ±Åù¤Î¾ò·ï¤Ç³ËÊ¼´ï¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èÄê¸¢¸Â¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë¤¢¤ë¡£²¿¤Ò¤È¤Ä¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¾Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼Â¸³ºÆ³«¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÊóÆ»´±¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤ÎÌÏº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¹ñ¤ÈÆ±Åù¤Î¾ò·ï¤Ç³Ë¼Â¸³¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢³ËÃÆÆ¬Æâ¤ÎÇúÈ¯À³ËÊª¼Á¤Î¼Â¸³¤ò½ü¤¡¢³ËÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤ò»î¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¸å¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ê³ËÊ¼´ï¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¡£¤³¤¦¤·¤¿Á´ÌÌ¼Â¸³¤Ï96Ç¯¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë³Ë¼Â¸³ºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Ï10·î¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤ÎµûÍë¡Ö¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡×¤Î¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î60¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¼Â¸³¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¼Â¸³¤ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÉÑÈË¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¹ñ¤â¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼Â¸³¤ò¤·¤Ê¤¤Í£°ì¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î²ñ¹ç¤Ç¤ÏNNSA¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤ÎÅö¶É¼Ô¤¬À¯¸¢Â¦¤Ë¡¢³ËÊª¼Á¤ÎÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦¡Ö¼Â¸³¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÇúÈ¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê·×²è¤Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÍ¶Æ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¤³¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬NNSA¤ÎÊý¿Ë¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·³Ë¤ÎÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ï¼Â¸³¤òÌ¿¤¸¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¡£