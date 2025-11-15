「NHK受信料は払ってない」というママ友が、「おかあさんといっしょコンサート」に行っててモヤッ！ 参加できるのは“契約者だけ”じゃないんですか？ イベント参加の条件とは

ファミリーコンサートは契約に関係なく申し込みができる

NHKの受信契約は、放送法第64条に基づいており義務となっています。受信契約をしていると、NHKの番組の公開収録に参加することができたり、視聴者参加企画に参加したり、イベントに参加することができます。

しかし、テレビを持っていない家庭など、NHKの受信契約をしていない人もいるでしょう。実は、「おかあさんといっしょファミリーコンサート」などNHK主催のイベントのなかには、受信契約に関係なくチケットが買えることがあるのです。

「おかあさんといっしょファミリーコンサート」のチケットは、一般発売としてNHKではなく委託会社によるチケットサイトを通じて販売されています。詳細や注意書きにNHKの契約の有無についての記載はありません。



スペシャルステージも未契約で参加できる可能性がある

「おかあさんといっしょ」では、毎年埼玉や大阪で「おかあさんといっしょスペシャルステージ」というイベントを開催しています。調べてみたところ、「おかあさんといっしょスペシャルステージ」のチケットの応募条件に、NHKと受信契約をしているかどうかは入っていませんでした。

ただし、NHKのグループ会社が抽選販売をおこなうため、受信契約の有無が関係する可能性がないとは言い切れず、実態は分かりません。

「おかあさんといっしょスペシャルステージ」のチケットは、ちけっとぴあにて一般発売もあるので、NHKの受信契約をしていない場合でも参加できることがあります。



公開収録などはNHK契約者のみ

「おかあさんといっしょ」といえば、スタジオでおにいさんやおねえさんと一緒に歌ったり、踊ったりする子どもたちの姿が印象的ですよね。わが子をぜひ参加させてみたい、と考えている保護者もいるのではないでしょうか？

公開収録やスタジオ収録の参加は、原則NHKの受信契約をしており受信料を払っている人のみです。

なお、何らかの事情で受信料が免除されている人は応募することができます。自宅にテレビがなくNHKの番組を視聴することができない家庭は、NHKと受信契約する必要はありません。しかし、NHKの受信契約をしていないとイベントや公開収録などに参加できないことがあるので注意しましょう。



NHKが受信できるなら契約＆支払いが必要

NHKの受信契約をしていない場合でも「おかあさんといっしょファミリーコンサート」など一部のNHK主催のイベントは参加できる可能性があるとお伝えしました。しかし、だからといって、契約が必要な世帯なのにNHKの契約を怠ったり、受信料を支払わなかったりしても良いということではありません。

イベントや公開収録の参加に関係なく、NHKを受信できる環境があれば契約が必要になっています。契約が必要な人はきちんと支払い、気持ちよくイベントに参加したいですね。



