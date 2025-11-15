¡Ö³ËÊÝÍ¤Î±Êµ×²½¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×ËÌÄ«Á¯³°Áê¡¢£Ç7À¼ÌÀ¤ËÈ¿È¯
ËÌÄ«Á¯¤ÎÖÃÁ±É±¡Ê¥Á¥§¡¦¥½¥Ë¡Ë³°Áê¤Ï13Æü¡¢Àè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë³°Áê²ñ¹ç¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¡Ö´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¡×¤òµá¤á¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î·ûË¡¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¿¯³²¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬14ÆüÉÕ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
ÖÃ³°Áê¤ÏÃÌÏÃ¤Ç¡¢G7¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¡Ö´°Á´¤ÊÈó³Ë²½¡×¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê½¤¼ÅªÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÇ¸ÇµêÃÆ¡¦ÇÓ·â¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈó³Ë²½¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê³µÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢G7¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃ¼¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿ÁÂ³°¤µ¤ì¤¿½¸ÃÄ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¸½ºß¤Î³ËÊÝÍ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö³°Éô¤Î½¤¼¤Ç¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢³ËÀïÎÏ¤Ï¡ÖºÇ¤â´í¸±¤ÇÅ¨ÂÐÅª¤Ê¹ñ²È¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀµ³Î¤ÊÁªÂò¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë°ã·û¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¸¢Íø¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢²þ·û¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÉðÎÏ¤Ï±ÊÂ³Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
ÖÃ³°Áê¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÄ¹´ü´Ö¡ÖÈó³Ë²½¡×¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊÝÍ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇÂç¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤È¡¢³Ë¤Ç·ëÂ÷¤·¤¿G7¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Èó³Ë²½Í×µá¤ò¡ÖÆó½Å´ð½à¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÃÌÏÃ¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö³°Éô¤Î³Ë¶¼°Ò¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢³ËÊÝÍ¤Î±Êµ×²½¤òÌÀµ¤·¤¿·ûË¡¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¹ñ²È¤È¿ÍÌ±¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢³ËÀïÎÏ¤òÊü´þ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£