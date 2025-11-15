あさぎり牛乳の秋冬限定♡濃厚キャラメルスイーツが11月15日発売！

静岡県・朝霧高原の新鮮な生乳から生まれる『あさぎり牛乳』が、この冬限定の“キャラメルフレーバー”を新発売します♡2025年11月15日（金）より、JR池袋駅 北改札前店と横浜ジョイナス店で登場。ほろ苦く香ばしいキャラメルとやさしいミルクの甘みがとけ合う、寒い季節にぴったりの贅沢スイーツ。とろける口どけと濃厚な味わいで、心も温まるひとときを届けます。

秋冬だけの特別なキャラメルフレーバー



秋冬限定の「キャラメル」シリーズは、あさぎり牛乳ならではの濃厚なミルク感と、香ばしく深みのあるキャラメルを絶妙にブレンド。

とろけるような甘さの中に、ほろ苦さがほんのり広がる“大人のミルクスイーツ”です。

牛乳屋さんが手がける確かな品質と、素材そのものの味わいを活かした丁寧な製法で、季節限定ならではの贅沢を楽しめます。

モロゾフの新バレンタイン「しののめ果実園」♡春の果実がときめく新作コレクション

サクッと軽やか♡リッチミルクサンド〈キャラメル〉



「リッチミルクサンド〈キャラメル〉」（410円・税込）は、マスカルポーネとあさぎり牛乳を合わせたキャラメルクリームを、サクサクのバターサブレでサンド。

中にとろけるキャラメルソースを閉じ込め、濃厚なのに軽やかな口あたりが魅力です。甘すぎず上品な味わいで、おやつにも手土産にもぴったり。

冷たいミルクやコーヒーと一緒に味わいたい一品です♡

ふわとろ食感♡あさぎり生パンケーキサンド〈キャラメル〉



「生パンケーキサンド〈キャラメル〉」（420円・税込）は、ふんわりスフレ生地でまろやかなキャラメルクリームをサンドした贅沢スイーツ。

フロマージュクリームとキャラメルソースを合わせたクリームは、ミルクのやさしさと香ばしいコクが絶妙にマッチ。口に入れた瞬間にとろける食感が広がり、思わず笑顔になれる一品です。

要冷蔵・消費期限2日なので、新鮮なうちに召し上がれ♪

やさしい甘さで癒される、冬のご褒美スイーツ♡



“牛乳のおいしさを伝える”をテーマに、地域に寄り添うブランドを展開する『あさぎり牛乳』。秋冬限定のキャラメルスイーツは、素材の味わいを大切にしたこだわりの一品です。

2025年11月15日（金）からJR池袋駅 北改札前店・横浜ジョイナス店で発売。寒い季節にぴったりな、とろける甘さのご褒美スイーツで心も満たされて♡