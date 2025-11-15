元グラビアアイドルとして注目を集めた女優、釈由美子さん（47）の最新ショットが話題となっています。



【写真】「美人すぎ」艶やかな黒髪姿の釈由美子さん

11月11日に放送されたテレビ朝日系バラエティ番組「夫が寝たあとに」にゲストとして出演した釈由美子さん。藤本美貴さんと横澤夏子さんがMCを務める子育てトーク番組で、今回のテーマは「令和の一人っ子育児」。釈さんは「ひとりっ子育児あるある」や日々の悩みをスタジオで相談しました。



自身のインスタグラムにて「今回ゲストとして子育て談義に参加できて本当に嬉しかったです」と藤本さんと横沢さんとの笑顔の3ショットや、ピンショットを公開した釈さん。グラビアアイドル時代の茶髪ショートでギャルっぽいスタイルから一変し、艶やかな黒髪を肩口まで伸ばし、淡いピンク色のロングスカートの落ち着いた姿で登場しました。



釈さんの最新ショットにSNS上では「ずいぶんと印象が変わった」「美人すぎる」「変わりすぎてて全く分からんかった」「今の方がよりお綺麗になってる気が…」「なんか前より綺麗に」「ヤバすぎ」などの声が寄せられました。



また、9年前、38歳で第一子を出産し話題となった釈さんは、番組での子育てトークを振り返り「みんな悩んだり葛藤したりしていることは同じなんだなと、勇気をもらいました」と感想をつづり、「最近は『ほんとダメな母親だなぁ…』と反省する日々ですが 完璧なママはいない！子育ても手探りしながら、息子に寄り添い、今しかない貴重な“親子じかん”を大切に過ごしたいと思います」と意気込みを述べました。



釈由美子さんは1990年代後半にグラビアアイドルとして活躍し、8冊の写真集を発売した。女優としては2003年のドラマ「スカイハイ」(テレビ朝日)で主演を務めるなどした。2015年に結婚し､2016年に長男を出産した。