Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁÃË»Ò¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë1¶è¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê»£±Æ¡¦»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥­¥í¡Ë

¡¡¶å½£¡¦²­Æì8¸©¤«¤é³Æ3¹»¤º¤Ä¡¢·×24¹»¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡³Æ¸©1¹»¤ò½ü¤¯ËÌ¶å½£¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¡¢Æî¶å½£¡Ê·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²­Æì¡Ë¤ÎºÇ¾å°Ì¹»¤ÏÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê12·î21Æü¡¦µþÅÔ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¡Êµ­Ï¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë

ÃË»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð²á¡õ¶è´Ö¾Þ

¡Ê´Ý°Ï¤ß¿ô»ú¤Ï½ç°Ì¡¢¿§È´¤­¤Ï¸©Âç²ñÍ¥¾¡¡¡¡ú¤ÏÃÏ¶èÂåÉ½¸õÊä¤ÎºÇ¾å°Ì¡Ë

1¶è¡Ê10¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
❶Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë29Ê¬37ÉÃ
­¢µÜºêÆüÂç¡ú¡¡29Ê¬37ÉÃ
­£¼¯»ùÅç¹©¡¡29Ê¬40ÉÃ
­¤ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡29Ê¬48ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡29Ê¬49ÉÃ
❻¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡29Ê¬55ÉÃ
❼¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë29Ê¬56ÉÃ
­¨àû±º¡ÊÄ¹ºê¡Ë29Ê¬56ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
º£Â¼¿Î¡ÊÄ»À´¹©3Ç¯¡Ë29Ê¬37ÉÃ

 

2¶è¡Ê3¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
­¡µÜºêÆüÂç¡ú¡¡38Ê¬15ÉÃ
❷Ê¡²¬Âè°ì¡¡38Ê¬15ÉÃ
❸Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë¡¡38Ê¬20ÉÃ
­¤¼«Í³¥±µÖ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡38Ê¬25ÉÃ
­¥¼¯»ùÅç¹©¡¡38Ê¬29ÉÃ
❻¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡38Ê¬29ÉÃ
❼¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡38Ê¬32ÉÃ
­¨ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¡38Ê¬32ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
¥­¥Ö¥Ë¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡ÊÊ¡²¬Âè°ì3Ç¯¡Ë8Ê¬10ÉÃ
 

3¶è¡Ê8.1075¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë

­¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö02Ê¬52ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö03Ê¬03ÉÃ
❸Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë¡¡1»þ´Ö03Ê¬17ÉÃ
❹¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡1»þ´Ö03Ê¬25ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö03Ê¬27ÉÃ
❻Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö03Ê¬30ÉÃ
­§ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú1»þ´Ö03Ê¬34ÉÃ
❽ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö03Ê¬36ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
ÆâÅÄÎÃÂÀ¡ÊÄÃÀ¾³Ø±¡3Ç¯¡Ë24Ê¬23ÉÃ

 

4¶è¡Ê8.0875¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
­¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö27Ê¬42ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö27Ê¬48ÉÃ
❸ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö28Ê¬18ÉÃ
❹Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö28Ê¬19ÉÃ
❺¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö28Ê¬20ÉÃ
­¦·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö28Ê¬26ÉÃ
­§ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡1»þ´Ö28Ê¬29ÉÃ
❼ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö28Ê¬29ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
ÃÝÅÄ Ý¥»Ê¡Ê¾®ÎÓ1Ç¯¡Ë24Ê¬27ÉÃ

 

5¶è¡Ê3¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
­¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö36Ê¬12ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö36Ê¬15ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö36Ê¬38ÉÃ
❹Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö36Ê¬45ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö36Ê¬49ÉÃ
­¦·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö36Ê¬51ÉÃ
❼ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö36Ê¬58ÉÃ
­¨Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë1»þ´Ö37Ê¬02ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
ÄáÍ¥´õ¡Ê¾®ÎÓ3Ç¯¡Ë8Ê¬18ÉÃ

 

6¶è¡Ê5¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë

­¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö50Ê¬56ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö51Ê¬03ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö51Ê¬44ÉÃ
❹ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö51Ê¬56ÉÃ
­¥·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö52Ê¬02ÉÃ
❻ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö52Ê¬03ÉÃ
❼Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö52Ê¬05ÉÃ
❽¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡1»þ´Ö52Ê¬24ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
ÀîÌîÎ¦æÆ¡ÊµÜºêÆüÂç3Ç¯¡Ë14Ê¬44ÉÃ

 

7¶è¡Ê5¥­¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Ë
­¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡2»þ´Ö03Ê¬25ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡2»þ´Ö06Ê¬16ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë2»þ´Ö07Ê¬09ÉÃ
­¤·§ËÜ¹©¡¡2»þ´Ö07Ê¬30ÉÃ
❺¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡2»þ´Ö07Ê¬35ÉÃ
❻Ê¡²¬Âè°ì¡¡2»þ´Ö07Ê¬40ÉÃ
❼ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡2»þ´Ö07Ê¬41ÉÃ
❽ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë2»þ´Ö07Ê¬43ÉÃ
❾Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë2»þ´Ö07Ê¬56ÉÃ
­ªÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡2»þ´Ö08Ê¬09ÉÃ

¶è´Ö¾Þ
ÉÚ²¬ÍºÅÍ¡ÊµÜºêÆüÂç3Ç¯¡Ë15Ê¬06ÉÃ