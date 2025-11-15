¡Ú·ë²Ì¡õ¶è´Ö¾Þ¡ÛÅÔÂçÏ©¤ÎÀÚÉä¤Ï»Ä¤êà2ËçáÆî¡¦ËÌ¶å½£ÃÏ¶è¤ÎÂåÉ½¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¡ÚÁ´¶å½£¹â¹»±ØÅÁÃË»Ò¡Û
¡¡¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡¦ÃË»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡¶å½£¡¦²Æì8¸©¤«¤é³Æ3¹»¤º¤Ä¡¢·×24¹»¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¸©1¹»¤ò½ü¤¯ËÌ¶å½£¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡Ë¡¢Æî¶å½£¡Ê·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²Æì¡Ë¤ÎºÇ¾å°Ì¹»¤ÏÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê12·î21Æü¡¦µþÅÔ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
ÃË»Ò¤Î¥ì¡¼¥¹·Ð²á¡õ¶è´Ö¾Þ
¡Ê´Ý°Ï¤ß¿ô»ú¤Ï½ç°Ì¡¢¿§È´¤¤Ï¸©Âç²ñÍ¥¾¡¡¡¡ú¤ÏÃÏ¶èÂåÉ½¸õÊä¤ÎºÇ¾å°Ì¡Ë
1¶è¡Ê10¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
❶Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë29Ê¬37ÉÃ
¢µÜºêÆüÂç¡ú¡¡29Ê¬37ÉÃ
£¼¯»ùÅç¹©¡¡29Ê¬40ÉÃ
¤ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡29Ê¬48ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡29Ê¬49ÉÃ
❻¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡29Ê¬55ÉÃ
❼¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë29Ê¬56ÉÃ
¨àû±º¡ÊÄ¹ºê¡Ë29Ê¬56ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
º£Â¼¿Î¡ÊÄ»À´¹©3Ç¯¡Ë29Ê¬37ÉÃ
2¶è¡Ê3¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡ú¡¡38Ê¬15ÉÃ
❷Ê¡²¬Âè°ì¡¡38Ê¬15ÉÃ
❸Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë¡¡38Ê¬20ÉÃ
¤¼«Í³¥±µÖ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡38Ê¬25ÉÃ
¥¼¯»ùÅç¹©¡¡38Ê¬29ÉÃ
❻¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡38Ê¬29ÉÃ
❼¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡38Ê¬32ÉÃ
¨ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¡38Ê¬32ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
¥¥Ö¥Ë¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡ÊÊ¡²¬Âè°ì3Ç¯¡Ë8Ê¬10ÉÃ
3¶è¡Ê8.1075¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö02Ê¬52ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö03Ê¬03ÉÃ
❸Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë¡¡1»þ´Ö03Ê¬17ÉÃ
❹¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡1»þ´Ö03Ê¬25ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö03Ê¬27ÉÃ
❻Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö03Ê¬30ÉÃ
§ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú1»þ´Ö03Ê¬34ÉÃ
❽ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö03Ê¬36ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
ÆâÅÄÎÃÂÀ¡ÊÄÃÀ¾³Ø±¡3Ç¯¡Ë24Ê¬23ÉÃ
4¶è¡Ê8.0875¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö27Ê¬42ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö27Ê¬48ÉÃ
❸ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö28Ê¬18ÉÃ
❹Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö28Ê¬19ÉÃ
❺¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö28Ê¬20ÉÃ
¦·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö28Ê¬26ÉÃ
§ÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡1»þ´Ö28Ê¬29ÉÃ
❼ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö28Ê¬29ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
ÃÝÅÄ Ý¥»Ê¡Ê¾®ÎÓ1Ç¯¡Ë24Ê¬27ÉÃ
5¶è¡Ê3¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö36Ê¬12ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö36Ê¬15ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö36Ê¬38ÉÃ
❹Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö36Ê¬45ÉÃ
❺ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö36Ê¬49ÉÃ
¦·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö36Ê¬51ÉÃ
❼ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö36Ê¬58ÉÃ
¨Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë1»þ´Ö37Ê¬02ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
ÄáÍ¥´õ¡Ê¾®ÎÓ3Ç¯¡Ë8Ê¬18ÉÃ
6¶è¡Ê5¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡1»þ´Ö50Ê¬56ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡1»þ´Ö51Ê¬03ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë1»þ´Ö51Ê¬44ÉÃ
❹ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë1»þ´Ö51Ê¬56ÉÃ
¥·§ËÜ¹©¡¡1»þ´Ö52Ê¬02ÉÃ
❻ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡1»þ´Ö52Ê¬03ÉÃ
❼Ê¡²¬Âè°ì¡¡1»þ´Ö52Ê¬05ÉÃ
❽¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡1»þ´Ö52Ê¬24ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
ÀîÌîÎ¦æÆ¡ÊµÜºêÆüÂç3Ç¯¡Ë14Ê¬44ÉÃ
7¶è¡Ê5¥¥í¡ËÄÌ²á½ç°Ì¡Ê¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Ë
¡µÜºêÆüÂç¡¡¡ú¡¡2»þ´Ö03Ê¬25ÉÃ
❷¶å½£³Ø±¡¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¡2»þ´Ö06Ê¬16ÉÃ
❸¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¡Ë2»þ´Ö07Ê¬09ÉÃ
¤·§ËÜ¹©¡¡2»þ´Ö07Ê¬30ÉÃ
❺¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡¡2»þ´Ö07Ê¬35ÉÃ
❻Ê¡²¬Âè°ì¡¡2»þ´Ö07Ê¬40ÉÃ
❼ÂçÊ¬ÅìÌÀ¡¡2»þ´Ö07Ê¬41ÉÃ
❽ÄÃÀ¾³Ø±¡¡ÊÄ¹ºê¡Ë2»þ´Ö07Ê¬43ÉÃ
❾Ä»À´¹©¡Êº´²ì¡Ë2»þ´Ö07Ê¬56ÉÃ
ªÈÓÄÍ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡ú¡¡2»þ´Ö08Ê¬09ÉÃ
¶è´Ö¾Þ
ÉÚ²¬ÍºÅÍ¡ÊµÜºêÆüÂç3Ç¯¡Ë15Ê¬06ÉÃ