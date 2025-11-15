中川翔子、“グッチ”着た息子の姿を公開「すごいプレゼントいただいてしまった」 「GUCCI凄いなぁ」「成長はやっ!!」と反響
タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新。9月に誕生した双子へ「すごいプレゼントいただいてしまった、、！」と、写真を添えて報告した。
【写真】「すごいプレゼント…」中川翔子、“グッチ”着た息子の姿 ※12枚目
中川は「サイレント吐き どうしてますか？」とつづり、自身の悩みを手書きイラストをつけて吐露。「これが怖くて夜仮眠もできないのです」「いろんな悩みにいろんな説がありすぎてちいさな命をまもるために日々試行錯誤！」と育児への奮闘ぶりをつづっている。
また投稿では、「プレゼントいただいてしまった、、！ 」「双子にGUCCIさまロンパース！」とブランドアイテムのいただきものを紹介。「恐れ多いぞ」とつづるも、「いましか着られないミニサイズせっかくだからありがたく着ます!!ひええ」とうれしそうに着用した息子の写真をアップした。
この投稿には「子育てお疲れ様です」「いつもお写真で癒されています」「しょこたんママファイト」「成長はやっ!!」「GUCCI凄いなぁ」などのコメントが寄せられている。
