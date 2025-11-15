阪神は15日、西宮市内の球団事務所で前西武の元山飛優内野手（26）と年俸1200万円で契約し、入団発表を行った。背番号は後日発表される。（金額は推定）

大阪出身の元山は右投げ左打ちで、遊撃を中心に内野の全ポジションをこなせるユーティリティーさに加え、犠打などの小技を器用にこなせる点が評価された。ヤクルト、西武の通算5年間で214試合に出場し、打率・220、5本塁打、34打点。今季は9月25日の日本ハム戦（ベルーナドーム）の守備で「左肩の腱板炎」を発症し、10月末に西武から戦力外通告を受けていた。

「関西の野球少年にとっては小さいころからタイガースファンが当たり前。同じ左なので金本（知憲）さんのモノマネもしていた。守りが評価されているので、チームプレーも含めてしっかりできるように準備したい」と元山。東北福祉大の2年先輩・中野とは大学で二遊間も組んでいた。「頑張ってと声もかけてもらった」と虎の一員として気持ちを高めていた。

◇元山 飛優（もとやま・ひゆう）1998年（平10）12月4日生まれ、大阪府出身の26歳。佐久長聖（長野）では1、3年夏に甲子園出場。東北福祉大を経て、20年ドラフト4位でヤクルト入団。新人の21年、開幕2戦目の3月27日阪神戦でプロ初出場初本塁打。23年オフにトレードで西武移籍。24年6月8日の阪神戦で初の先発4番を務めた。1メートル81、82キロ。右投げ左打ち。