元NHKのフリーアナウンサー有働由美子（56）と元オセロのタレント松嶋尚美（53）が15日、都内で大鵬薬品「今こそ始める！笑顔の毎日のために 尿トラブル対策セミナー」に出席した。医学博士の女性医療クリニックLUNAグループ関口由紀理事長とともにトークセッションを行った。

頻尿や尿もれの女性用改善薬の大鵬薬品「バップフォーレディ」のCMに出演している有働は「友達から突然、尿漏れについて聞かれることが多い」。松嶋が「今日は、もう既に4回もトイレに行ってます」と言うと、有働が「まだ、午前11時40分ですよ」とツッコんだ。

有働は「夜中にトイレに行くと作業が多い。布団から出て電気をつけて、トイレのドアを閉めようとすると犬が入ってこようとするから、入れてあげて『私のするとこ、見ときや〜』って。それから本を読んだりもする」。

松嶋は「寝る前に水を飲まないで、トイレにもちゃんと行ってる時は、夜中に尿意があっても『大丈夫』と無視する。それでもダメなときは、寝たままトイレに行く。このやり方は（笑福亭）鶴瓶さんにも教えてあげました」と話した。

尿漏れ対策に骨盤底筋のトレーニングをしている有働は「つまらない会議や電車に乗っているときは骨盤底筋タイム」。松嶋は「カラオケで高音、浜崎あゆみちゃんなんかを歌っている時は、尿漏れタイムフィーバーですね」と笑った。