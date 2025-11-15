女優の菊池桃子（57）が、14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜午後6時50）にスペシャルゲストとして出演。この日の男性出演者の中で、付き合いたいタイプと、そうでないタイプを話した。

ロケ地の中華料理店で食事をしながら、MCのお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（49）、元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）スペシャルゲストの俳優ディーン・フジオカ（45）、ゲストのお笑いタレント宮川大輔（53）、タレントのウエンツ瑛士（40）の男性陣とトーク。

一茂が、自分たちが高校生と仮定し、「桃子ちゃん、この5人だと、誰と付き合いたい？」と質問。菊池は「私…あまり言ってないんですけど、嫌われちゃいけないので…。小学生の時からすごくモテたんですよ」。すると男性陣から「知ってますよ」と突っ込まれて苦笑い。長嶋に「いちいち言わなくても」と言われると、「みんな知らないだろうから、言っておきたかったんですよ」と話した。

付き合いたい人には「いろんなタイプの告白を経験してるので。そういうのもイメージしながらだと、そうですね…大輔さん」と宮川を挙げた。照れながら「ありがとうございます」という宮川に、長嶋は「このメガネのどこがいいんですか？」と不満の様子。菊池は「大事なところではしゃべってくださってるんですけど、基本ちょっと引いてらして」と理由は話した。

長嶋が再び「じゃあ、いちばん付き合いたくない人は？」と質問。「いちばん付き合いたくない人はウエンツさんかな」と菊池が答えると、ウエンツは動揺したように席を立った。そして「ためてもなく、スッと出てきた」とショックを受けた様子。

菊池は「私、きれいなお顔している男性、特にお化粧した時に自分が負けそうだと、ちょっと嫉妬しちゃうんですよ」。納得したように男性陣が声を出すと、「私が努力してもかなわない、みたいな。そういうポテンシャルをウエンツさん持ってるから」と続けた。だが、長嶋が「容姿だけど、おまえのこと本当に嫌いだと思う」と容赦なく言うと、ウエンツは「もう行こう、次ぎ」とさらに落ち込んだ雰囲気。菊池は「ウエンツさん、ごめんなさい」と苦笑いして謝った。