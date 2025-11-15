この先一週間は、北日本や東日本を中心に気圧の変動が大きくなりそうです。東京は明日16日(日)から18日(火)は下降の影響度が大きく、翌日19日(水)は上昇の影響度が大きい予想。気圧の変化による頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに注意が必要です。

低気圧や前線が周期的に通過 気圧変化の大きい一週間に

この先一週間は、日本付近を低気圧や前線が周期的に通過するため、北日本や東日本を中心に気圧の変動が大きくなるでしょう。





明日16日(日)から18日(火)にかけては、全国的に気圧が下がる予想です。明日16日(日)は札幌から東京で、明後日17日(月)は札幌から名古屋、18日(火)は東京で、影響が大きくなるでしょう。19日(水)は高気圧に覆われて、気圧が高くなる所がほとんどです。東京や名古屋は影響度が大きく、東京は19日(水)にかけて連日のように影響を大きく受けるでしょう。20日(木)から21日(金)は再び下降に転じ、影響の大きい所が多くなりそうです。22日(土)は、札幌と仙台で上昇の影響度が大きいでしょう。気圧の変化に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。日頃から睡眠や食事をしっかりとって、気圧変化による体調不良の予防を心がけましょう。

気圧変化で症状がでたら

気圧変化で症状がでたら、以下のような対策を心がけましょう。



・耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行いましょう。

・首・肩・背中のストレッチ(できれば全身) もすると効果的です。

・気圧差+寒暖差対策で有効なのが、38-40℃程度の低めのお湯に10-15分ほど首までつかることです。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生