オードリー若林、急逝した日テレ・菅谷大介アナ偲ぶ「見事な実況だった」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47歳）が、11月14日に公開された、「オードリーのNFL倶楽部」公式YouTubeの動画で、急逝した日本テレビの菅谷大介アナ（享年53）について振り返り、「試合開始の時の歌い上げがお見事で、俺も真横で感動」したことがあると語った。
アメフト、特にペイトリオッツのファンで、スーパーボウルの実況などをしていた日本テレビの菅谷大介アナが急逝したことを受け、番組では今回、朗らかで楽しく、笑いの多い映像を紹介。
オードリー若林は「なんかね、別の番組で会うと感じが違いすぎてうまくいかなかった」と、菅谷アナがこの番組では特に明るく楽しかったと話し、「見事な解説っていうか実況か、だったもんね。いや、もう聞いたもん。あの試合開始の時のさ、あれなんてなんて言うの？ 口上？ 歌い上げっていうの？ お見事で俺も真横で感動して。『いつ考えてんすか？』みたいなこと聞いたことあるけど、確かそん時も（返しが）弱かった」と話す。
五十嵐にいかアナも「菅谷さんとラルフ（鈴木）さんが、アメフトの話を立ち話でしていて。『おい、五十嵐』って。女性アナウサーも歴代『NFL』を担当している方も多いので、やっぱりそこに加わって今シーズンどうなんですかみたいなお話をして。なんかそういうのもすごく新人で入ったばっかりだったので、どんなことを話せばいいのかもわからない中で、そういうNFLっていうきっかけでお話ができたっていうのが私の中では本当に嬉しいことでした」と語った。
