虜になること間違いなし！


ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」

身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！

サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。

一汁で栄養満点。ダイエットにもスープジャーでお弁当にもおすすめのスープレシピをご紹介します。

※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。

■虜になること間違いなし！　鮭とじゃがいもの味噌バター汁

【調理法：レンジ】

鮭とじゃがいもの味噌バター汁


材料（1〜2人分）

じゃがいもは薄切りにすると熱が通りやすくなる


塩鮭…1切れ100g（骨を除いて半分に切る）

じゃがいも…1個（薄切り）

Ａ水…400ml

　顆粒だし…大1/2

　みりん…大1

Ｂバター…10g

　味噌…大1と1/2

Point！

・じゃがいもは薄切りにすると熱が通りやすくなる。

作り方

1.耐熱ボウルに鮭、じゃがいも、Aを入れ、ラップをして8分チン。

ラップをして8分チン


2.Bを加え、混ぜて溶かす。

Bを加え、混ぜて溶かす


■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。

・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。

著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』