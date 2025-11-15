将棋の藤井聡太王将（23）＝6冠＝、伊藤匠2冠（23）が15日、東京都内で行われた「藤井聡太さんに挑戦！ ペコちゃんこども将棋塾2025」にそろって登場し、計100人の小学生相手に指導対局を行った。将棋界のトップ2が同じ会場で指導対局に臨むのは初めてだ。

藤井の幼なじみでもある宮島健太四段（26）ら計6人の棋士・女流棋士とともに、午前、午後に別れて各50人の小学生と対局。全8タイトルを分け合う2人が至近距離に並んで指すという、ぜいたくな場面もあった。

13日に竜王位を防衛したばかりの藤井は中1日でのイベント登場となったが、小学生を相手に丁寧な指し回しを披露。「皆さん、元気いっぱいでもあったんですけれども、対局が始まると、本当に集中して考えられている様子も伝わってきて、こちらもすごくうれしく感じました」とにこやかに話した。指導対局といえども負けん気の強さをみせる傾向のある藤井だが「ものすごく勝ちにいくというものではないですが、お互い一手一手考えて、参加されている方に最後まで楽しんでいただけるような将棋にできればなという気持ちでやっています」と明かした。

10月の王座戦で藤井を破り、叡王に加え2冠となった伊藤は「中には話しかけてくれるお子さんもいて、こちらも楽しく指導対局をさせていただきました。今後もぜひ将棋を楽しんでくれればとてもうれしいです」と目尻を下げていた。