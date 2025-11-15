アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日計量が、15日に行われた。ONEデビュー戦に臨む予定の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）が計量失敗に終わった。

午前10時から行われた「ONE173」の前日計量。前日計量ではリミット体重と過度な水抜きを抑制するため、尿比重を計測するハイドレーションテストが行われる。

この2つの要件を3時間以内でクリアすることが定められている。安保は残り42分で初めて計量会場に姿を現したものの、ハイドレーションテスト失敗。リミット体重も181グラムオーバーでクリアできず再計量となった。しかしその後、リミット時間内に計量会場に姿を現すことはなかった。

計量後に安保は自身のX（旧ツイッター）を更新。「これに関しては持ってきた体重計がバグってた。それもプロ失格！焼肉奢るから試合してください。グレゴリアンさん」と対戦相手の初代K―1スーパー・ウエルター級王者マラット・グレゴリアン（アルメニア）との対戦を望んだ。

まさかの計量失敗にネットでは「計量失敗マジかよ」「楽しみにしてただけに残念すぎる」「計量にエンタメはいらないです」「なかなか難しいね」「試合は実現してほしいな」などの声が上がった。