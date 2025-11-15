「すきやばし次郎」小野二郎さんインタビュー＜上＞

東京・銀座の名店「すきやばし次郎」の創業者で、75年にわたり、すしを握り続けてきた希代のすし職人・小野二郎さんが10月27日に100歳を迎えた。

これまでの軌跡やすしへのこだわり、すしを取り巻く環境の変化について聞いた。

25歳ですしの道へ

1925年10月、静岡県に生まれ、二俣町（現・浜松市）で育った。小学生になったのは昭和恐慌の頃で、７歳で割烹(かっぽう)旅館へ奉公に出された。掃除、出前、片づけと毎日やることは多く、夜遅くまで働いた。

調理場の仕事も少しずつ任されるようになったが、戦況が悪化する中、16歳の時に横浜の軍需工場へ徴用された。この頃には日本料理の技術が身についていた。19歳で赤紙が届き、徴兵されたが、間もなく終戦を迎え、実家に戻った。奉公先は戦後の混乱期でまともに営業できなかったため、浜松の料理店で働き始めた。

そこで仕事をしながら、「いずれ店を持ちたい」「扱うのは魚だけで、道具などもそんなに必要ないすし店なら」と考えるようになった。別の料理店に移った時、東京のすし店と面識がある常連客がいて、紹介してくれることになった。そのすし店が当時、江戸前ずしの御三家の一つといわれた「与志乃」だった。上京して、すしの道に進むことになる。この時、25歳で、すし職人としては遅いスタートだった。

親方を追い越したい

与志乃の親方の握ったすしの味を今でも覚えているという。「１番初めに行った時に、親父さんがすしをひと通り握ってくれた。そのうまさがものすごかった。今も忘れない。その時の穴子っていうのは本当にうまかった」と二郎さん。

特に穴子に塗るタレである「ツメ」が印象的で、「今思い出しても身震いするぐらいうまかった。味付けが桁違いにいい」。といっても、手取り足取り教えてくれるわけではない。その味をどうしても覚えようと、親方が不在の時にこっそりなめるなどして味や技術を身に付けてきた。「与志乃の親父さんは本当に腕がよかった」と言い、親方に追いつこうと腕を磨き続けてきた。「すきやばし次郎」の現店主で長男の禎一さん（66）によると、1965年に「すきやばし次郎」を開店してからも、時々思い出したように、当時の親方の握り方や、包丁さばきを二郎さんが語ることがあったといい、「追いつきたい、追い越したいという思いが父の中にずっとあったんだと思います」と話す。二郎さんが握るすしは、横から見ると「地紙形」といわれる、扇子の地紙のような扇形で、親方の握りを目指して長年かかってたどり着いたものだ。二郎さんは「自分の腕をまだ少し、もう少しと上げるように努力して変わっていくと、お客さんがほめてくれるんです」と話す。

理想的な温度

「すきやばし次郎」の大きな特徴は、すし種や酢飯に手間をかけて理想的な温度ですしを一つ一つ順番に出せるよう、おまかせコースのようにしたことだ。

すしといえば、冷めたものが当たり前だったが、二郎さんは直前にご飯を炊いて冷まし、人肌程度に温かい酢飯を使う。「酢飯は人肌のほうがはるかにおいしい」と二郎さん。

また、すし種が酢飯に合うようにするにはどうしたらよいか、色々と研究したという。すし種の温度も、光ものは冷たく、ハマグリやアナゴは常温、クルマエビやアワビは温かくと大まかに三つに使い分ける。例えば、温かいアワビを使うのは、生のままでは硬くて口に入れた時に酢飯と一緒に食べようとしても、アワビだけ口の中に残ってしまうためだ。水と酒で煮て軟らかくし、ほんのりと温かい状態で握る。

クルマエビもゆでたてを握っている。以前はゆでたものを冷蔵庫に入れてから出していたので、冷たいものを使っていた。ある時、お客さんに「ちょっと食べてみて」とゆでて出したことがあり、好評だったため、それから温かくして、出すようになった。

温度だけでなく、すし種と酢飯のバランスも大切にしている。「口の中で、すし種と酢飯が同時に消えるとおいしく感じる」と禎一さん。酢飯は外側を固め、内側を柔らかめにふんわりと握り、その柔らかさは、握ったすしが客席の前の板に置かれた瞬間に酢飯が少し沈むほど。口に入れるとほどけて、すし種とともに消えていく。

軍艦巻きなどに使うノリも店で炭火を使ってあぶることで、うまみや香りが出るとともに、口溶けもよくなり、すし種や酢飯とともに消えていく。

二郎さんは「今、食べ物ってみんな見てくれを良くするために考えている。私は見てくれよりは味を良くするために一生懸命頑張ってきた。食べ物ってね、味をよくしないと何にもならないと思うんです」と味わいへのこだわりを話す。

わき出るアイデア

すしは酢飯の上にすし種がのったシンプルな料理なので工夫の余地は多くない。ただ、「父はどうしたらおいしくなるのかというアイデアがぽんぽんと出てくるのがすごい」と禎一さん。「すしが好きで、（すし職人に）なったんですね。やっぱり楽しくやってましたよ。（どうやったらおいしくなるか）それだけを考えてやってきた。俺が変えたというのは結構あるんじゃないかな」と二郎さんは笑う。

アイデアの一つとして挙げるのが、タコ。二郎さんは、「昔はタコなんてどこでもゆでるだけだったが、うちは１時間ぐらいもんでいる」と強調する。タコの繊維を切るようにもむと、軟らかくなり、香りが出る。食べる時にサクっと歯が入るようにもみ込むのに１時間ぐらいかかるという。フランス料理の巨匠ジョエル・ロブション氏（2018年死去）は早くから二郎さんのそうしたアイデアに魅了された一人だ。ロブション氏はタコ嫌いだったが、スペインなどで食べたタコとは全然違うと喜び、二郎さんのタコを絶賛した。

こうした技術を二郎さんは、「すきやばし次郎 旬を握る」（文芸春秋、1997年）などの書籍で惜しみなく披露してきた。禎一さんは「父が残した技術を伝える意味がある。ただ、本当に手間がかかるから、まねしたくてもできないという店も多いのでは」と話す。

おの・じろう 1925年、静岡県生まれ。65年に「すきやばし次郎」を開店。2005年に「現代の名工」に選ばれる。ミシュランガイド東京版では、08年版から12年連続で最高評価の三つ星を獲得。11年にドキュメンタリー映画「二郎は鮨の夢を見る」に出演。14年に黄綬褒章を受章。