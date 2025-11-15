[11.15 J3第36節](長野U)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 松原颯汰

DF 3 冨田康平

DF 23 イム・ジフン

DF 24 砂森和也

MF 5 長谷川雄志

MF 8 近藤貴司

MF 25 田中康介

MF 28 藤川虎太朗

MF 33 安藤一哉

MF 47 加藤弘堅

FW 11 進昂平

控え

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

MF 10 山中麗央

MF 13 小西陽向

MF 17 忽那喬司

MF 35 イ・スンウォン

MF 46 古賀俊太郎

FW 18 浮田健誠

FW 20 加納大

監督

藤本主税

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 31 岡本享也

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 41 坂井駿也

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 18 吉澤柊

控え

GK 32 イ・チュンウォン

DF 4 櫻井風我

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 34 河合駿樹

MF 47 奥村晃司

FW 27 渡邊星来

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司