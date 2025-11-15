長野vs宮崎 スタメン発表
[11.15 J3第36節](長野U)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 23 イム・ジフン
DF 24 砂森和也
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 25 田中康介
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 47 加藤弘堅
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
MF 10 山中麗央
MF 13 小西陽向
MF 17 忽那喬司
MF 35 イ・スンウォン
MF 46 古賀俊太郎
FW 18 浮田健誠
FW 20 加納大
監督
藤本主税
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
FW 27 渡邊星来
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
