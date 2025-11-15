岐阜vs栃木C スタメン発表
[11.15 J3第36節](長良川)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 8 荒木大吾
MF 15 山田直輝
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
石丸清隆
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 15 佐藤喜生
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 10 岡庭裕貴
MF 13 大嶌貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 4 内田錬平
DF 5 奥井諒
DF 33 乾貴哉
MF 11 表原玄太
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 23 吉田篤志
FW 79 齋藤恵太
監督
今矢直城
