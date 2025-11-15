¹âÃÎvsÈ¬¸Í ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.15 J3Âè36Àá](½ÕÌîÎ¦)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:½¡ÁüÎÆ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC]
ÀèÈ¯
GK 41 ¥¢¥ë¥Ê¥¦
DF 2 µÈÅÄÃÎ¼ù
DF 4 ¾®ÎÓÂçÃÒ
DF 37 ¿¼ÀîÂçÊå
MF 8 ¹âÌîÍµ°Ý
MF 16 ¾å·îæÆÀ»
MF 19 ¿åÌîñ¥ÂÀ
MF 26 ¿ÜÆ£Ä¾µ±
MF 72 Ê¡µÜ¹°Çµ²ð
MF 88 ¹©Æ£¿¿¿Í
FW 9 ¿·Ã«À»´ð
¹µ¤¨
GK 21 Âç¿ù·¼
DF 3 ÃæÅÄ±Ê°ì
DF 5 ÅÄÊÕÍÛÂÀ
MF 10 º´¡¹ÌÚÆØ²Ï
MF 15 ¾®ÎÓÎ¤¶î
MF 66 »°¹¥ÎÛÂç
FW 18 Åì²ÈÁï¼ù
FW 20 ¿ù»³Îâ±û
FW 39 ¥¸¥ç¥Ã¥×¡¦¥»¥ê¥ó¥µ¥ê¥¦
´ÆÆÄ
ÇòÀÐ¾°µ×
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 11 Àã¹¾Íª¿Í
DF 20 Ì¬ÅÄ¹Âç
DF 22 Çò°æÃ£Ìé
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 27 Ô¢Ê¬¾
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ß·¾åÎµÆó
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 29 Ìø²¼Âç¼ù
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ
FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ
FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
´ÆÆÄ
ÀÐºê¿®¹°
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:½¡ÁüÎÆ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC]
ÀèÈ¯
GK 41 ¥¢¥ë¥Ê¥¦
DF 2 µÈÅÄÃÎ¼ù
DF 4 ¾®ÎÓÂçÃÒ
DF 37 ¿¼ÀîÂçÊå
MF 8 ¹âÌîÍµ°Ý
MF 16 ¾å·îæÆÀ»
MF 19 ¿åÌîñ¥ÂÀ
MF 26 ¿ÜÆ£Ä¾µ±
MF 72 Ê¡µÜ¹°Çµ²ð
MF 88 ¹©Æ£¿¿¿Í
FW 9 ¿·Ã«À»´ð
¹µ¤¨
GK 21 Âç¿ù·¼
DF 3 ÃæÅÄ±Ê°ì
DF 5 ÅÄÊÕÍÛÂÀ
MF 10 º´¡¹ÌÚÆØ²Ï
MF 15 ¾®ÎÓÎ¤¶î
FW 18 Åì²ÈÁï¼ù
FW 20 ¿ù»³Îâ±û
FW 39 ¥¸¥ç¥Ã¥×¡¦¥»¥ê¥ó¥µ¥ê¥¦
´ÆÆÄ
ÇòÀÐ¾°µ×
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 11 Àã¹¾Íª¿Í
DF 20 Ì¬ÅÄ¹Âç
DF 22 Çò°æÃ£Ìé
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 27 Ô¢Ê¬¾
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ß·¾åÎµÆó
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 29 Ìø²¼Âç¼ù
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 61 °ÂÆ£Í³æÆ
FW 14 ËåÈøÄ¾ºÈ
FW 17 º´¡¹ÌÚ²÷
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
´ÆÆÄ
ÀÐºê¿®¹°