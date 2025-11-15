湘南選手に中指を立てる…新潟がサポーター1名の侮辱的行為を報告「当該人物の特定を進めております」
アルビレックス新潟は15日、レモンガススタジアム平塚で8日に行われたJ1第36節・湘南ベルマーレ戦の終了後、新潟サポーター1名による違反行為が確認されたと公式サイトで発表した。
違反行為は、相手選手に対する侮辱的行為(中指を立てる行為)。「事象を確認した後、直ちに当日の映像確認および事実関係の調査をいたしました。当該行為を行った人物の特定を進めておりますが、現時点では特定に至っておりません」と報告し、「当該人物の特定ができ次第、速やかに本人への事実確認を行い、Jリーグ試合運営管理規定に基づいた厳正な処分を決定し、発表いたします」としている。
今回の件を受けてクラブは「湘南ベルマーレの選手、ファン・サポーターの皆様をはじめとする多くの方々にご迷惑をおかけし、不快な思いをいただきましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「このような行為は、いかなる理由があったとしても決して許されるものではありません」とし、「当クラブといたしましては、再発防止に向けたセキュリティ体制の強化に加え、観戦ルールやマナーの啓発活動をより一層強化してまいります」と表明している。
そして「ホーム・アウェイにかかわらず、誰もが安心・安全に観戦を楽しめるスタジアムの環境づくりに、努めてまいりますので、 ファン・サポーターの皆様におかれましても、あらためて禁止行為をご確認いただくとともに、引き続き観戦ルールとマナーの遵守にご理解とご協力を賜りますよう、強くお願い申し上げます」と呼びかけた。
新潟はすでにリーグ戦での18位以下が確定。来季は4シーズンぶりにJ2で戦うことが決まっている。
