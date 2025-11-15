ベガルタ仙台(野村)クラブハウス解体のお知らせ

長年にわたりトップチームの活動拠点として使用した「ベガルタ仙台(野村)クラブハウス(仙台市泉区野村)」につきまして、施設の老朽化等に伴い、解体工事を実施することとなりましたのでお知らせいたします。#VEGALTAhttps://t.co/VL1gZP9Ib0