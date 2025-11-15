ベガルタ仙台(野村)クラブハウスが老朽化などで解体へ
ベガルタ仙台は14日、2003年からトップチームの活動拠点として使用していた「ベガルタ仙台(野村)クラブハウス(仙台市泉区野村)」について、施設の老朽化などに伴い、解体工事を実施することになったと発表した。
仙台は公式サイトで「同クラブハウスは、2003年(平成15年)より約22年間にわたり、数多くの選手・スタッフが日々汗を流し、数々の思い出を刻んできた施設です。これまで当クラブを支えてくださった地域、関係者のみなさまに、心より感謝申し上げます」とコメントしている。
トップチームの活動拠点に関しては、今年3月にオープンした「ベガルタ仙台フィールド(東北学院大学泉キャンパス内)」を引き続き利用すると報告した。
