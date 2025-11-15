¡Ö¤Þ¤µ¤ËÉã¾ù¤ê¡×¸µÃæÆü½õ¤Ã¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¥ÓーÀ©ÇÆ¡¡¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡ª¡×¡ÖÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ñ¥ïー¡×¤È¥Í¥Ã¥È¶½Ê³
¡¡MLB Japan¤Ï11·î10Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤äDeNA¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³»á¤ÎÂ©»Ò¡¢¥È¥Ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥³Jr.¡Ê20¡Ë¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥Õ¥©ー¥ë¥êー¥°¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¥Óー¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥³»á¤ÏNPBÄÌ»»181ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡£Êì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Å·°æÊøÍî»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢43ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB Japan¤Ï¡Ö¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Î°äÅÁ»Ò¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥³»á¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥³Jr.¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¥Àー¥Óー¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¥Ö¥é¥ó¥³Jr.¤¬ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤¬¹â¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÏ¤¯¥·ー¥ó¤ä¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¶î¤±´ó¤êÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ö»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MLB Japan¤Ï¥Ö¥é¥ó¥³Jr.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä»±²¼¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢¥á¥¸¥ãー¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÄìÃÎ¤ì¤Ì¥Ñ¥ïー³è¤«¤·Êü¤ÆÃÆ´Ý¥Ûー¥à¥é¥ó¡×¡Ö¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー¤¬¥Ö¥é¥ó¥³¤¹¤®¤Æµã¤¡×¡ÖÃæÆü¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÉã¾ù¤ê¤Î¥Ñ¥ïー¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡Ö¥×¥í¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£