ICExが3月22日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われる＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞のチケット完売を受け、新たに”結成3周年となる記念すべき3月31日”に＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞を豊洲PITにて開催することを発表した。

本公演は＜ICEx School＞の『放課後』をテーマにしたタイトルで、＜ICEx School＞のアナザーストーリーとして楽しめる内容となっている。チケットはICEx公式ファンクラブ”ICEx COOLer BOX”会員限定で先行販売がスタートしている。

◆ ◆ ◆

■志賀李玖コメント

＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx School”＞がSOLD OUTしました！いつも応援してくださるCOOLerのみなさん、本当にありがとうございます。僕らICExの“最大の挑戦”の舞台をたくさんのCOOLerと過ごせると思うとワクワクが止まりません。COOLerのみんなからの愛を倍にして返します！愛される準備してきてください！

そして、3月31日に豊洲PITで＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞を開催します。このライブは3周年の記念日当日を迎える僕らにとって特別な日となるので、ライブを通してCOOLerとの距離がもっと縮まればいいなと思っています。3月22日パシフィコ横浜の公演からまたすぐ会えるのを楽しみにしています！

◆ ◆ ◆

さらに本日、ICExが新たな公式YouTubeチャンネル『ICEx公式YouTubeチャンネル(仮)』を開設することを発表した。

このチャンネルではより多くの方に“ICEx”というグループを知ってもらい、愛される存在になるべく、さまざまな企画を行っていく。これまでの『ICEx公式YouTubeチャンネル』ではアーティスト活動の様子を投稿し、本チャンネルでは様々な企画に挑戦。よりメンバーの素顔を楽しめるバラエティ企画を投稿していく方針になるとのことだ。

記念すべき初回投稿は、11月22日公開予定で、内容は、”ICEx”にちなんでアイスを食べながら今後の目標や、どのような動画を発信していくかを話し合う内容となっている。

チャンネル名は『COOLer』(ICExファンの呼名)と一緒に決めるため、現状は『ICEx公式YouTubeチャンネル（仮）』となっている。どのようにチャンネル名が決まるか、今後の動向にも注目してほしい。

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞ 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30

詳細：https://icex.jp/contents/983352 ■＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞ 2026年3月31日(火)豊洲PIT

＜1部＞open 14:30 / start 15:30

＜2部＞open 18:00 / start 19:00

詳細：https://icex.jp/contents/1003642

◾️「Da-Da-Da」 2025年10月24日（金）配信リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Da-Da-Da ◆主題歌／カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』

2025年10月16日（木）スタート

カンテレ：毎週木曜深夜 0時15分〜0時45分

フジテレビ：毎週木曜深夜 0時45分〜1時15分 ・配信

カンテレ1話放送直後からFODにて1週間の先行配信 ・出演

草川拓弥 高野洸 渡邉美穂 吉田健悟・井頭愛海 細田善彦 ほか

詳細：https://www.ktv.jp/jigodeki/

◾️ニューシングル「Da-Da-Da」

2025年12月10日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/Da-Da-Da/ ◆商品内容

・初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2485 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Under Water

[Blu-ray] ICEx Fight!! -番外編 Sports Battle- ・初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2486 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Drive in my Tokyo

[Blu-ray] ICEx Fight!! -Five Games Battle-

01.ICEx Fight!! -Five Games Battle- 総集編

02.Blue Wish（ULYSSES）

03.Crazy Drive（IV-y） ・通常盤(CDのみ) VICL-37801 / 価格：\1,210（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, ロボハ ◆チェーン別オリジナル購入特典

下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx 7thシングル「Da-Da-Da」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

[対象店舗内容]

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

オリジナルステッカーA

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

オリジナルステッカーB

・VICTOR ONLINE STORE

オリジナルステッカーC

・Amazon.co.jp

メガジャケ

・楽天ブックス

4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種

・セブンネットショッピング

缶バッジ ※ランダム8種 ※イベント対象商品(NZS,NCS品番)は対象外となります。

※初回限定盤A、初回限定盤Bに収録されるBlu-rayの内容は異なります。

◾️リリースイベント ◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念リリースイベント Secret Stage＞

日時・場所

2025年11月15日（土）＠東京都・有明ガーデン モール棟3Ｆ みんなのテラス

ミニライブ：12:30開演

Secret Stage：阿久根温世

2025年11月16日（日）＠埼玉県・大宮ステラタウン1Fメローペ広場

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：八神遼介

2025年11月22日（土）＠愛知県・エアポートウォーク名古屋 3階イベントステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：中村旺太郎

2025年11月23日（日）＠大阪府・南港ATC 海辺のステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：筒井俊旭

2025年11月29日（土）＠埼玉県・イオンレイクタウンkaze 光の広場

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：千田波空斗

2025年12月6日（土）＠埼玉県・エミテラス所沢 2F TOKOROZAWA e-CUBE

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：山本龍人

2025年12月7日（日）＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：竹野世梛

2025年12月13日（土）＠神奈川県・みなとみらい 日本丸メモリアルパーク

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：志賀李玖 ◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念スペシャルイベント＞

2025年12月10日（水）＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ ※Secret Stageでは、この日だけのスペシャルなステージを各メンバーがプロデュースをし、ソロでのパフォーマンスを行います。

※参加メンバーが変更になる場合がございます。