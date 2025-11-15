MLBの2025年シーズンは終了し、話題の中心は移籍市場へと移っている。26年シーズンに向けて、各球団はフリーエージェント（FA）やトレードによる補強に動き出している。

そんな中、昨オフの移籍市場で注目を集めたのがメッツのフアン・ソト外野手。地元放送局は、ソトが今オフにFAとなったチームメートとの再契約を望んでいると報じている。

■移籍1年目で強力打線を形成

ソトは昨オフ、15年総額7億6500万ドル（約1108億円）という超大型契約でメッツに加入。2025年は160試合に出場し、打率.263、43本塁打、105打点、リーグ最多の38盗塁を記録するなど、移籍1年目から華々しい活躍を見せた。

そんなソトが再共闘を熱望しているのが、同じくメッツからFAとなったピート・アロンソ内野手。アロンソは今季全試合に出場し、打率.272、38本塁打、126打点をマーク。ソトとともにメッツ打線の中核を担った。

ニューヨークの地元放送局『SNY』のフィリップ・マルティネス記者は14日（日本時間15日）、FA選手に関するソトのコメントを報道。

ソトはアロンソについて、「最終的に彼がどこに向かうのか、楽しみにしています。幸運を祈るばかりです」と語ったうえで、「彼はこの世代で最高のパワーヒッターの一人。メッツのユニフォームを着て一緒に過ごした時間は本当に楽しかった。また一緒に楽しい時間を過ごせたらと思うし、それを心から願っています」と、再契約への思いを口にした。

さらに、FAとなったスターリング・マルテ外野手についても復帰を熱望。「苦しい時期に最もチームを支えてくれた、チームを本来あるべき姿に戻してくれたような選手が必要だ」と語り、37歳のベテランが持つリーダーシップやロッカールームでの存在感を高く評価した。

メッツは2025年シーズン、レッズとのワイルドカード争いに敗れてポストシーズン進出を逃した。26年シーズンに向けて、再び強力な陣容を築くことが求められる中、ソトとアロンソの再共闘は実現するのか。今後の動向に注目が集まる。