¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤Ï¡Ö»¦¿Íµ´¡ª¡×¡¡ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µNMB48¤ÎÇò´ÖÈþÎÜ¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È4ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØMERCI¡Ù¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ä¤ê¤¿¤¤Ìò¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»¦¿Íµ´¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»æÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¿¼¤¤Ã«´Ö¤òÈäÏª¤·¤¿Çò´ÖÈþÎÜ
¡¡Çò´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÀ³Ê¤Î°¤¤½÷»Ò¡£ÉÝ¤¤·Ï¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»¦¿Íµ´¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¢¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÌò¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤ÊÌò¤¢¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¡È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¹á¤êÉº¤¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤È¤·¡Ö»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î2ºîÌÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ND CHOW»á¤È¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤ÇÄ©¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤¬Â³¤¯¥ß¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤¤±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£ÎÐ¿¼¤ÌÚ¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÅÅÔ¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÅô¤ê¤È»Ô¾ì¤Î³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çò´ÖÈþÎÜ»Ë¾å¡È²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¡É¤ËÄ©¤ó¤À¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Çò´Ö¤Î»Ñ¤¬¡¢Á¯Îõ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú»æÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¿¼¤¤Ã«´Ö¤òÈäÏª¤·¤¿Çò´ÖÈþÎÜ
¡¡Çò´Ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç»÷¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÀ³Ê¤Î°¤¤½÷»Ò¡£ÉÝ¤¤·Ï¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»¦¿Íµ´¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¢¶¸µ¤Åª¤Ê±éµ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÌò¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤ÊÌò¤¢¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Êº½ÉÍ¤¬Â³¤¯¥ß¡¼¥±¡¼¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÈóÆü¾ï´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¶õ´Ö¤ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤¤±ð¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£ÎÐ¿¼¤ÌÚ¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÅÅÔ¥Û¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÅô¤ê¤È»Ô¾ì¤Î³èµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Çò´ÖÈþÎÜ»Ë¾å¡È²áµîºÇÂçµé¤ÎÏª½Ð¡É¤ËÄ©¤ó¤À¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Çò´Ö¤Î»Ñ¤¬¡¢Á¯Îõ¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£