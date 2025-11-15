双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、自身のインスタグラムで育児での悩みを明かしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子の「サイレント吐き」に枕は要る？要らない？ “いろんな説に日々試行錯誤”





翔子さんは「サイレント吐き どうしてますか？」とフォロワーに問いかけ。乳児たちは気づかぬ間に嘔吐していることがあり、その吐瀉物が気管に詰まる危険もあるので目が離せないといいます。









翔子さんは「怖くて夜仮眠もできないのです」「自分のうっかり寝落ちが怖すぎる」と悩む翔子さんは「どういう環境とか配置で赤ちゃん見てますか？」とフォロワーに問いかけ。絵日記でも「まくらが良いとか、まくらはちっそくするかもだからいらないとか」「どっち!?ってなる」「混乱です」と明かしています。









翔子さんは「いろんな悩みにいろんな説がありすぎて」「ちいさな命をまもるために日々試行錯誤！」と伝えていて、フォロワーからは「ベビーベッドに傾斜枕しいて寝かしてた」「ベッドインベッドの傾斜をつけられるタイプを使ってます」「少し大きくなると落ち着きました」「マットレスの下にバスタオルや薄めの座布団とかを畳んで頭から斜めに坂を作るようにしてました」「吐き戻し防止クッション使用していました」など、多くの体験談が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】