100均で売ってて驚いた！小さいのによくできてる！このままコレクションしたくなる手芸グッズ

今回ご紹介するのはダイソーの手芸グッズ！なんとミニミニサイズのデコパーツが売られているのですが、これがかなり高クオリティなんです。お値段は3種類入りで110円（税込）とお手頃価格ながら、作りが精巧で幅広く活躍してくれますよ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪さっそくご紹介します。

商品情報

商品名：デコパーツ（洋食）／デコパーツ（中華料理）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582615465109／4582615465116

ミニミニサイズだけど高クオリティ！ダイソーの『デコパーツ』

ダイソーの手芸グッズ売り場で可愛すぎるアイテムを発見！その名も『デコパーツ』です。

お値段は3種類入りで110円（税込）。今回は洋食セットと…。

中華料理セットの2種類を購入してきました！

まじまじと見ると、ペイントのムラやはみだしがありますが、ハンドメイドっぽさがあり、これはこれで味を楽しめます。

指先にのるほどのミニミニサイズ。この手の商品はひとつ数百円から、高いものだと数千円とピンキリな商品。

それがこのクオリティで3つ入り110円（税込）とは、さすがダイソーです！

撮影用小物からハンドメイドパーツまで！幅広く活躍してくれるスグレモノ

フィギュアと置いてみるとこんな感じ。人形のディスプレイ作りや、撮影用小物としてぴったりです！

もちろんミニチュアフードのコレクションにもおすすめ。

さらにはハンドメイドのパーツとしても活躍してくれます。裏面がフラットなので、接着剤で固定しやすく、たとえばお弁当バンドに付けてオリジナルを作ってみたり…。

マグネットの装飾にするということもできますよ！

今回は、ダイソーで購入した『デコパーツ（洋食）』と『デコパーツ（中華料理）』をご紹介しました。

小さいのによくできている商品。とてもおすすめなのでハンドメイド好きさんから、ミニチュア好きさんまで、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。