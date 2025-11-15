人気芸人、自炊定食披露 ふっくら鮭の秘訣明かす「本格的すぎる」「ギャップ萌え」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二が11月13日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳人気芸人「本格的すぎる」ふっくら鮭定食
奥田は「自炊」とコメントを添えて、手料理を公開。味噌汁、焼き鮭などが並ぶ“和定食”は、丁寧な暮らしぶりがうかがえる。焼き鮭については「最近購入したレンジメートプロを使ってシャケ焼きました。めちゃくちゃふっくら！びっくりした！」と、感動を伝えている。
この投稿に「理想の朝ごはん」「本格的すぎる」「栄養バランス完璧」「お婿さんになって」「朝からこれ出てきたら惚れる」「ギャップ萌え」「仕事が丁寧で最高」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
