ガクテンソク奥田修二Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/15】お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二が11月13日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】43歳人気芸人「本格的すぎる」ふっくら鮭定食

◆ガクテンソクの奥田修二、自炊定食を公開


奥田は「自炊」とコメントを添えて、手料理を公開。味噌汁、焼き鮭などが並ぶ“和定食”は、丁寧な暮らしぶりがうかがえる。焼き鮭については「最近購入したレンジメートプロを使ってシャケ焼きました。めちゃくちゃふっくら！びっくりした！」と、感動を伝えている。

◆奥田修二の投稿に反響


この投稿に「理想の朝ごはん」「本格的すぎる」「栄養バランス完璧」「お婿さんになって」「朝からこれ出てきたら惚れる」「ギャップ萌え」「仕事が丁寧で最高」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】