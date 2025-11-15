元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が１５日、東京・築地の浜離宮朝日ホールで「今こそ始める！笑顔の毎日のために 尿トラブル対策セミナー」にフリーの有働由美子アナウンサーと出席した。

セミナーには会場約３００人、オンライン約１６００人が集まった。松嶋は「尿意もよおしたら立ってもらってけっこうなんで」と呼びかけ。「私たちも手をあげてお互いフォローしましょう」と有働と顔を見合わせた。

若い頃から尿トラブルに悩まされているという松嶋。中学生の時に「家の裏のトイレで女子プロレスがやってる」夢を見た直後に尿漏れを経験。以降は尿意を感じたらトイレに行くようにしているそうだが、最近は「行きたくなったら寝たまんまいく。ほとんど目をつぶったまま行って、寝ながらおしっこします。これ（笑福亭）鶴瓶さんにも教えました」と明かした。

松嶋は２００８年にロックバンド「ＭＡＲＳＡＳ ＳＯＵＮＤ ＭＡＣＨＩＮＥ」のボーカル、ヒサダトシヒロと結婚。１１年１２月に長男、１３年６月に長女を出産した。尿トラブルのピークは「下の子が生まれて３年くらい」だったそうで「横断歩道の点滅信号で走られへんからゆっくり歩いていた」と回想。有働とともにトラブルを笑いながら赤裸々に語ってきたが、女性医療クリニックＬＵＮＡグループ理事長の関口由紀医学博士から骨盤底筋体操を勧められると「尿漏れの話を散々したけど、みんなそうと安心してはあかん。思い立ったらでいいからやろうと思いました。年いったら落ち込む気がする。できるだけでいいから（尿漏れは）少量でできるように頑張りたい」と切り替えた。